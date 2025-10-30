Очень просто и недорого! Вкуснейшие оладьи с тыквой из самых доступных продуктов
Мы все знаем, что 31 октября в России отмечают замечательный осенний праздник - Тыквенный Спас! Здесь вам нет окровавленных кетчупом разрезанных сосисок и орешков миндаля в виде оторванных ногтей... Только тепло и уют! А если серьезно, какой бы праздник вы не отмечали в этот день, вкусное блюдо из сезонной тыквы обязательно стоит приготовить. Мы в этот раз сделали простые, но такие чудесные оладушки из тыквы и сыра. Минимум продуктов и максимум удовольствия!
Ингредиенты:
- тыква 300 г;
- кефир 150-200 мл;
- сыр моцарелла 100 г;
- мука 3 ст.л.;
- 2 яйца;
- зеленый лук и укроп;
- разрыхлитель 1 ч.л.;
- соль.
1. Самое сложное - это раздеть тыкву. Наш любимый сорт Баттернат имеет довольно грубую кожу и твердую мякоть (простим ему это за чудесный вкус). Избавляем тыкву от кожи и семечек внутри. Натираем на крупной тёрке. Сыр тоже натираем.
2. Смешиваем кефир, яйца, соль. Добавляем к этой смеси тыкву и сыр, далее туда же нарезанную зелень.
3. Перемешиваем и добавляем муку с разрыхлителем. Тесто готово! Выпекать оладьи нужно сразу. Тыква не дает столько влаги, как, например, кабачок, это удобно, и тесто не станет водянистым.
4. Масла на сковородку мы наливаем минимальное количество (чайная ложка). Сначала обжариваем оладьи с обеих сторон на сильном огне, затем на самом маленьком огне доготавливаем минут по 5-7. Все готово!
Идеально подать со сметаной или греческим йогуртом. Мы посыпали ещё зеленью и добавили каплю бальзамика.
Вкусно, просто и весьма диетично, так как в блюде минимум муки и масла. Сыр можно взять более насыщенный по-желанию. Моцарелла здесь получается очень нежная и тянущаяся, но без яркого сырного вкуса.
Приятного аппетита!