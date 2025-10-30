Форум
Горячие блюда

Очень просто и недорого! Вкуснейшие оладьи с тыквой из самых доступных продуктов

Мы все знаем, что 31 октября в России отмечают замечательный осенний праздник - Тыквенный Спас! Здесь вам нет окровавленных кетчупом разрезанных сосисок и орешков миндаля в виде оторванных ногтей... Только тепло и уют! А если серьезно, какой бы праздник вы не отмечали в этот день, вкусное блюдо из сезонной тыквы обязательно стоит приготовить. Мы в этот раз сделали простые, но такие чудесные оладушки из тыквы и сыра. Минимум продуктов и максимум удовольствия! 

Ингредиенты: 

  • тыква 300 г;
  • кефир 150-200 мл;
  • сыр моцарелла 100 г;
  • мука 3 ст.л.; 
  • 2 яйца;
  • зеленый лук и укроп;
  • разрыхлитель 1 ч.л.;
  • соль. 

1. Самое сложное - это раздеть тыкву. Наш любимый сорт Баттернат имеет довольно грубую кожу и твердую мякоть (простим ему это за чудесный вкус). Избавляем тыкву от кожи и семечек внутри. Натираем на крупной тёрке. Сыр тоже натираем.  

2. Смешиваем кефир, яйца, соль. Добавляем к этой смеси тыкву и сыр, далее туда же нарезанную зелень. 

3. Перемешиваем и добавляем муку с разрыхлителем. Тесто готово! Выпекать оладьи нужно сразу. Тыква не дает столько влаги, как, например, кабачок, это удобно, и тесто не станет водянистым. 

4. Масла на сковородку мы наливаем минимальное количество (чайная ложка). Сначала обжариваем оладьи с обеих сторон на сильном огне, затем на самом маленьком огне доготавливаем минут по 5-7. Все готово!

Идеально подать со сметаной или греческим йогуртом. Мы посыпали ещё зеленью и добавили каплю бальзамика. 

Вкусно, просто и весьма диетично, так как в блюде минимум муки и масла. Сыр можно взять более насыщенный по-желанию. Моцарелла здесь получается очень нежная и тянущаяся, но без яркого сырного вкуса. 

Приятного аппетита!

