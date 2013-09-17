Рис бурый с мидиями в луковом соусе
Если вы любите морепродукты, и хотите попробовать что-нибудь новенькое, полезное и одновременно вкусное – готовьте с нами! Бурый рис с мидиями идеально подходит для тех, кто ведет здоровый образ жизни и заботится о разнообразии своего меню!
Понадобится:
Рис бурый – 200 гр. (можно взять рис в варочных пакетиках);
Мидии замороженные – 300-400 гр.;
Лук репчатый белый – 1 большая луковица;
Чеснок – 2-3 зубка;
Морковь – 1 небольшая;
Сливки для соуса 23% - 200 мл.;
Соль, перец черный молотый.
Масло растительное для жарки
Зелень петрушки для подачи.
* Для начала нужно вскипятить воду и сварить рис в подсоленном кипятке, почти до готовности. Слить воду и отставить в теплое место.
* Пока варится рис, нужно мидии разморозить, слить воду, обсушить бумажными салфетками.
* Лук нарезать полукольцами или четвертинками. Чеснок почистить и можно порезать его тонкими пластинками, а можно (если не любите чеснок в блюде) слегка расплющить плоскостью ножа и не чистить, чтобы при тепловой обработке он отдал свой аромат, а вы потом могли достать его, после обжарки.
* Морковь нарезать соломкой или настрогать тонкими пластинками с помощью овощечистки.
* Сейчас разогреем в сковороде масло. Нужно положить лук, морковь и чеснок и готовить 5-7 минут, до легкого подрумянивания овощей.
* Сдвигаем в сторону овощи, нужно положить мидии и на сильном огне быстро их обжарить. Немного посолить и поперчить, чтобы оттенить вкус.
* Добавляем в сковордку сливки, доводим до кипения, после этого нужно убавить жар и добавить в сковороду рис. Перемешать, попробовать и еще посолить и поперчить по вкусу.
* При подаче посыпать зеленью петрушки. Можно гарнировать ломтиком лимона. Блюдо получается таким аппетитным!
Приятного аппетита!