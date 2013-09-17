Если вы любите морепродукты, и хотите попробовать что-нибудь новенькое, полезное и одновременно вкусное – готовьте с нами! Бурый рис с мидиями идеально подходит для тех, кто ведет здоровый образ жизни и заботится о разнообразии своего меню!

Рис бурый с мидиями в луковом соусе

Понадобится:

Рис бурый – 200 гр. (можно взять рис в варочных пакетиках);

Мидии замороженные – 300-400 гр.;

Лук репчатый белый – 1 большая луковица;

Чеснок – 2-3 зубка;

Морковь – 1 небольшая;

Сливки для соуса 23% - 200 мл.;

Соль, перец черный молотый.

Масло растительное для жарки

Зелень петрушки для подачи.

* Для начала нужно вскипятить воду и сварить рис в подсоленном кипятке, почти до готовности. Слить воду и отставить в теплое место.

* Пока варится рис, нужно мидии разморозить, слить воду, обсушить бумажными салфетками.

* Лук нарезать полукольцами или четвертинками. Чеснок почистить и можно порезать его тонкими пластинками, а можно (если не любите чеснок в блюде) слегка расплющить плоскостью ножа и не чистить, чтобы при тепловой обработке он отдал свой аромат, а вы потом могли достать его, после обжарки.

* Морковь нарезать соломкой или настрогать тонкими пластинками с помощью овощечистки.

* Сейчас разогреем в сковороде масло. Нужно положить лук, морковь и чеснок и готовить 5-7 минут, до легкого подрумянивания овощей.

* Сдвигаем в сторону овощи, нужно положить мидии и на сильном огне быстро их обжарить. Немного посолить и поперчить, чтобы оттенить вкус.

* Добавляем в сковордку сливки, доводим до кипения, после этого нужно убавить жар и добавить в сковороду рис. Перемешать, попробовать и еще посолить и поперчить по вкусу.

* При подаче посыпать зеленью петрушки. Можно гарнировать ломтиком лимона. Блюдо получается таким аппетитным!

Приятного аппетита!