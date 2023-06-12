Ёжики с тыквой и куриным филе под сочным овощным соусом
Ёжики с тыквой и куриным филе — блюдо яркое, вкусное и полезное! Для приготовления ёжиков мы ничего не станем обжаривать, используем куриное филе и будем запекать в духовке с подливкой из сочных овощей. У нас получится диетическое блюдо, которое понравится всем членам вашей семьи.
Ёжики с тыквой приготовить просто, а блюдо получится оригинальное! Тыква придает сочность и аппетитный цвет, а овощной соус добавит красок и аромата.
Ёжики с тыквой и куриным филе, запеченные под овощным соусом
|
Ингредиенты:
- филе куриной грудки - 800 г;
Приготовление:
! Овощи для соуса можно немного обжарить на сливочном масле, я готовила блюдо более диетическое, поэтому ничего не обжаривала.
! Рис в ёжики можно не добавлять, половину я сделала только из фарша и тыквы - так в порции меньше углеводов.
! Рис в ёжики кладем сырой - именно так мы добьемся нужной «колючести»: в процессе варки сырой рис начнет торчать из ёжиков. Если его сварить заранее, ёжики получатся гладкими и превратятся в тефтели.
1. Первым делом промоем рис (несколько раз нужно слить воду, пока она не станет прозрачной). Затем залейте холодной водой и отставьте набухать, пока готовим фарш для ёжиков.
2. Тыкву и куриное филе мы будем измельчать в блендере, чтобы получились мелкие кусочки, а не фарш. Из свежей тыквы после измельчения нужно отжать жидкость. У меня тыква баттернат - она более плотная, жидкости в ней нет. Тыкву нужно очистить и порезать кубиком, филе порезать на довольно крупные кусочки. Измельчить по отдельности в блендере.
3. Смешайте куриный фарш, тыкву и рис, добавьте соль, перец и специи. Яйцо добавлять не нужно, куриное филе хорошо держит форму, ёжики не развалятся. Отставьте, пока готовим овощи для соуса.
4. Перец, сельдерей и лук режем соломкой, морковь нужно потереть на крупной тёрке, чеснок пропустить через пресс.
5. Помидоры разрежьте пополам и натрите на крупной тёрке, так, чтобы мякоть измельчилась, а шкурка осталась на тёрке.
6. Разогреваем духовку до 180 градусов. В это время из фарша формируем шарики размером чуть меньше мячика для большого тенниса.
7. Выкладываем в форму для запекания, сверху - все овощи, соль, чеснок, перец, прованские травы.
8. Залейте перетертыми томатами и добавьте кипяток, чтобы покрывал ёжики.
9. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут под фольгой, затем уберите фольгу и поставьте на верхний ярус ещё на 20-30 минут. Можно поставить вниз противень, если жидкость будет капать, она попадет на противень, и вам не придется мыть духовку.
Подавайте со сметаной и свежей зеленью.
Приятного аппетита!