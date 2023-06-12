Ёжики с тыквой и куриным филе под сочным овощным соусом

Ёжики с тыквой и куриным филе — блюдо яркое, вкусное и полезное! Для приготовления ёжиков мы ничего не станем обжаривать, используем куриное филе и будем запекать в духовке с подливкой из сочных овощей. У нас получится диетическое блюдо, которое понравится всем членам вашей семьи.

Ёжики с тыквой приготовить просто, а блюдо получится оригинальное! Тыква придает сочность и аппетитный цвет, а овощной соус добавит красок и аромата.

Ёжики с тыквой и куриным филе, запеченные под овощным соусом

Ингредиенты: - филе куриной грудки - 800 г;

- тыква (в очищенном виде) 300-400 г;

- рис длиннозерный 2/3 стакана;

- перец красный сладкий - 1 шт.;

- помидор - 2-3 шт.;

- стебель сельдерея - 2-3 шт.;

- чеснок - 2 зубчика;

- лук - 1 шт.;

- морковь - 1 шт.;

- прованские травы, мята, имбирь, мускатный орех (на кончике ложки);

- соль, черный молотый перец по вкусу, зелень (петрушка, кинза - в готовое блюдо).

Приготовление:

! Овощи для соуса можно немного обжарить на сливочном масле, я готовила блюдо более диетическое, поэтому ничего не обжаривала.

! Рис в ёжики можно не добавлять, половину я сделала только из фарша и тыквы - так в порции меньше углеводов.

! Рис в ёжики кладем сырой - именно так мы добьемся нужной «колючести»: в процессе варки сырой рис начнет торчать из ёжиков. Если его сварить заранее, ёжики получатся гладкими и превратятся в тефтели.

1. Первым делом промоем рис (несколько раз нужно слить воду, пока она не станет прозрачной). Затем залейте холодной водой и отставьте набухать, пока готовим фарш для ёжиков.

2. Тыкву и куриное филе мы будем измельчать в блендере, чтобы получились мелкие кусочки, а не фарш. Из свежей тыквы после измельчения нужно отжать жидкость. У меня тыква баттернат - она более плотная, жидкости в ней нет. Тыкву нужно очистить и порезать кубиком, филе порезать на довольно крупные кусочки. Измельчить по отдельности в блендере.

3. Смешайте куриный фарш, тыкву и рис, добавьте соль, перец и специи. Яйцо добавлять не нужно, куриное филе хорошо держит форму, ёжики не развалятся. Отставьте, пока готовим овощи для соуса.

4. Перец, сельдерей и лук режем соломкой, морковь нужно потереть на крупной тёрке, чеснок пропустить через пресс.

5. Помидоры разрежьте пополам и натрите на крупной тёрке, так, чтобы мякоть измельчилась, а шкурка осталась на тёрке.

6. Разогреваем духовку до 180 градусов. В это время из фарша формируем шарики размером чуть меньше мячика для большого тенниса.

7. Выкладываем в форму для запекания, сверху - все овощи, соль, чеснок, перец, прованские травы.

8. Залейте перетертыми томатами и добавьте кипяток, чтобы покрывал ёжики.

9. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут под фольгой, затем уберите фольгу и поставьте на верхний ярус ещё на 20-30 минут. Можно поставить вниз противень, если жидкость будет капать, она попадет на противень, и вам не придется мыть духовку.

Подавайте со сметаной и свежей зеленью.

Приятного аппетита!