Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Аверина Юлия
Горячие блюда

Простой заливной пирог с мясом и грибами без теста

Готовим пирог (запеканку) на картофельной основе из простых продуктов. Это один из вариантов заливного пирога. Начинка можеn быть любая. Мы взяли фарш, грибы и сыр. Вкусно и несложно. Необычная идея для ужина. 

Ингредиенты на форму 20 см: 

  • картофель 5 шт.;
  • куриный фарш 450 г;
  • шампиньоны 200 г;
  • чеснок 2 зубчика;
  • луковица 1 шт.;
  • сметана 150 г;
  • сыр 100 г;
  • 2 яйца;
  • зелень;
  • сливочное масло 10 г;
  • растительное масло;
  • чёрный молотый перец;
  • соль.

1. Сварим хорошо вымытый картофель до полной готовности. Далее раздавим половинки остывшего варёного картофеля в мундирах прямо в форму, формируя дно и бортики нашего будущего пирога. Смажем каплей растительного масла наш «корж», посолим по вкусу и отправим в духовку на 20 минут при 180 градусах. 

2. На растительном масле обжарим порезанный зубчик чеснока и луковицу до красивого золотистого цвета. Добавляем фарш. У нас куриный, но можно взять говяжий или свино-говяжий. Тушим до готовности, солим, перчим (по вкусу) и добавляем нарезанную зелень. Мы взяли укроп и петрушку. Можно добавить кинзу или зеленый лук. В конце положим кусочек сливочного масла. Готово. Перекладываем в другую миску. 

3. На этой же сковородке обжариваем шампиньоны также до красивого золотистого цвета. Подсаливаем в самом конце. 

4. Сделаем заливку. Смешаем два яйца и 100 грамм сметаны, солим и добавляем нарезанный укроп. 

5. Собираем запеканку. На картофельную основу выкладываем фарш с луком, затем грибы. Заливаем сверху яично-сметанной смесью. Мы посыпали сверху сыром сразу, но лучше  это сделать спустя 15 минут приготовления. 

6. Отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах. Через 15 минут посыпать любым твердым сыром. Можно сразу, но тогда корочка будет тверже. 

7. К запеканке сделали простой соус: на 100 граммов сметаны натираем 100 грамм свежего огурца, перемешиваем с солью и черным перцем. Готово! 

Пирог лучше подать чуть остывшим, тогда начинка стабилизируется, и его будет легко нарезать на кусочки. 

Приятного аппетита! 

Обсуждение на форуме

1
мышкаЮля
28.11.25, 21:21

ИМХО, кожуру с картошки лучше все же снять

Оставить комментарий
Реклама
Горячие блюда
Реклама
Реклама