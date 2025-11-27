Простой заливной пирог с мясом и грибами без теста

Готовим пирог (запеканку) на картофельной основе из простых продуктов. Это один из вариантов заливного пирога. Начинка можеn быть любая. Мы взяли фарш, грибы и сыр. Вкусно и несложно. Необычная идея для ужина.

Ингредиенты на форму 20 см:

картофель 5 шт.;

куриный фарш 450 г;

шампиньоны 200 г;

чеснок 2 зубчика;

луковица 1 шт.;

сметана 150 г;

сыр 100 г;

2 яйца;

зелень;

сливочное масло 10 г;

растительное масло;

чёрный молотый перец;

соль.

1. Сварим хорошо вымытый картофель до полной готовности. Далее раздавим половинки остывшего варёного картофеля в мундирах прямо в форму, формируя дно и бортики нашего будущего пирога. Смажем каплей растительного масла наш «корж», посолим по вкусу и отправим в духовку на 20 минут при 180 градусах.

2. На растительном масле обжарим порезанный зубчик чеснока и луковицу до красивого золотистого цвета. Добавляем фарш. У нас куриный, но можно взять говяжий или свино-говяжий. Тушим до готовности, солим, перчим (по вкусу) и добавляем нарезанную зелень. Мы взяли укроп и петрушку. Можно добавить кинзу или зеленый лук. В конце положим кусочек сливочного масла. Готово. Перекладываем в другую миску.

3. На этой же сковородке обжариваем шампиньоны также до красивого золотистого цвета. Подсаливаем в самом конце.

4. Сделаем заливку. Смешаем два яйца и 100 грамм сметаны, солим и добавляем нарезанный укроп.

5. Собираем запеканку. На картофельную основу выкладываем фарш с луком, затем грибы. Заливаем сверху яично-сметанной смесью. Мы посыпали сверху сыром сразу, но лучше это сделать спустя 15 минут приготовления.

6. Отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах. Через 15 минут посыпать любым твердым сыром. Можно сразу, но тогда корочка будет тверже.

7. К запеканке сделали простой соус: на 100 граммов сметаны натираем 100 грамм свежего огурца, перемешиваем с солью и черным перцем. Готово!

Пирог лучше подать чуть остывшим, тогда начинка стабилизируется, и его будет легко нарезать на кусочки.

Приятного аппетита!