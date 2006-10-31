Этюд в желтых тонах…

На календаре чудом держались листки с последними числами октября... Грядущий ноябрь не внушал оптимизма... За окном сыпала некая метеорологическая субстанция с вполне кулинарным названием "крупка", но она как то не вдохновляла на подвиги на кухне.... Организм настойчиво требовал солнца и положительных эмоций... Утешить его могло только что-нибудь вкусное...

Готовить в одиночку - это все равно что тайком грызть сухие корки хлеба под подушкой в пионерском лагере . Истинное кулинарное творчество - есть результат коллективной работы. И коллектив не заставил себя ждать! С веселыми шутками и прибаутками на кухне материализовались коллеги по Кабinetовскому цеху. В качестве подопытного блюда были выдвинуты свиные рулеты и французский яблочный пирог. Тайная рецептура была почерпнута из старой немецкой кулинарной книги. Каким образом бюргерская поваренная книга содержала рецепт французского пирога, оставалось неясным, но сии интернациональные заморочки недолго занимали умы кулинаров. Не обращая внимание на непогоду, на кухне спешным образом осуществлялись подготовительные работы...

Для приготовления свиных рулетов на ближайшем рынке были приобретены:

мясо свинина (позвоночный отдел: шейка) - 0.5 кг

трава системы базилик (свежая) -1 пучок

сыр сливочный марки "President" - 1 упаковка (125 гр)

томаты плотные, упругие - 0.5 кг

лимон - 1шт

сыр "Маасдам" - 200 гр

кетчуп

крахмал

соль, перец белый

масло оливковое

Свинину требовалось порезать порционно и оформить в виде так называемых шницелей. К счастью, за нас это сделал еще на рынке добрый кавказец-мясник.

Полученные шницельки требовалось от всей души отбить. В поцессе биться шницели увеличивались в площади и нежнели прямо на глазах . В то время, как шницели изнывали под тяжестью отбойного молотка, для них готовилась разнообразная начинка.

В качестве первого наполнителя фигурировал сливочный сыр с базиликом, для чего сыр был освобожден от плена из фольги и тщательно размят с порезанным базиликом и соком половинки лимона.

Кулинарная хитрость: для того, чтобы лимон более охотно расставался со своим соком, перед процессом давления его следует обдать кипятком.

Вторым слоем служат томаты. Перед тем, как быть погруженными в свиную пучину, томаты необходимо освободить от шкурки и порезать кубиками. Скальпирование томатов происходит посредством погружения оных в кипяток на 5 минут, после чего они легко очищаются.

Третий слой - порезанный кубиками сыр маасдам. При желании можно использовать моцареллу или эмменталь.

И, наконец, четвертый наполнитель - мелко порезанный чеснок.

Далее процесс идет по отработанной схеме: отбитый шницель посыпается смесью из соли и белого перца, затем смазывается сливочно-сырковой массой, затем выкладываются порезаннные кубиками помидоры, сыр и чеснок. После чего изделие сворачивается в форме рулета и для вящей надежности обматывается суровой ниткой. Нитку лучше брать в тон мясу. Ну, на крайняк, белую .

Иначе рискуете получить картину импрессионистов взамен адекватного мясного блюда. Перевязанных бойцов кладем на предварительно разогретую сковородку с оливковым маслом и быстро обжариваем до золотистой корочки, не закрывая крышкой. Далее, в выделившийся при жарке сок добавляем 1 ч. л. кетчупа и 1 ч.л. крахмала и быстро помешиваем до образования густого соуса. В полученном соусе тушим наши рулетики еще некоторое время при закрытой крышке. Тем временем готовим гарнир.

С учетом пожеланий организмов мы взяли длиннозерный рис в пакетиках и быстро сварили его в кипящей подсоленной воде. Затем освобожденный из пакетиков горячий рис смешали со сливочным сыром и шафраном. Таким образом рис приобрел нежный сливочный вкус и насыщенный желтый цвет, приятно радующий глаз и напоминающий нам о беззаботном солнечном лете .

Соединив рис и рулет в одной тарелке, мы получили полноценное горячее блюдо!

Утолив первый голод, мы захотели сладкого. Для заявленного французского яблочного пирога у нас имелось:

масло сливочное - 0.5 пачки

сахар-песок - 150 гр

яйца куриные системы "Деревенька" -4 шт

мука пшеничная высший сорт - 100 гр

сметана 20% жирности - 150 гр

яблоки крупные - 3 шт

крахмал картофельный - 50 гр

сахар ванильный -15 гр

разрыхлитель - 1 ч.л.

Для теста мы взбили 2 яйца со 100 г сахара и ванильным сахаром. Затем в яичную массу было введено размягченное сливочное масло. Далее аккуратно была засыпана мука, крахмал и разрыхлитель. Полученное тесто с констистенцией густой сметаны выливается в форму. Для блезиру можно капнуть чуть коньяка или рома.

Чисто вымытые и очищенные от сердцевины яблоки режутся вдоль во всю длину и аккуратно выкладываются поверх теста плотным слоем. Отправляем форму в духовку при температуре 220 градусов. Пока пирог запекается, готовим верхний слой. Для чего оставшиеся 2 яйца взбиваем с оставшимся сахаром и 150 г сметаны до образования густой пены. Заливаем почти готовый пирог взбитой массой и снова отправляем в духовку при температуре в 180 градусов. По мере готовности яичной массы наш яблочный пирог будет готов.