Куриные желудочки или «пупки» очень нежные и вкусные. Уверена, что многие их любят и готовят! Можно начинку соорудить для пирожков и блинчиков, или жаркое в горшочках, потушить с капустой или грибами, в сливках или томатном соусе. Рагу сделать, любые овощи годятся – кабачки, картошка, баклажаны, помидоры, лук-морковка… главное – сначала до полуготовности поварить желудки, минут 30, и уж потом к ним овощи добавлять. Рассольник отличный получится! В салатах «пупки» хороши – надо всего лишь отварить их до мягкости. А можно взять тарелку вареных, посолить немного и просто так съесть .

Давайте приготовим, например, тушеные в сметанном соусе, с морковкой и луком. Это легко и вкусно .

Куриные желудочки в сметане

Понадобится:

Желудки куриные – 1 кг.;

Морковь – 2 шт.;

Лук-репка – 2 шт.;

Сметана – 2/3 стакана;

Соль, перец, приправы по вкусу.

1. Обычно желудки продаются уже очищенные, и их нужно только вымыть. Если попались нечищеные, то надо снять внутреннюю жесткую желтоватую пленку. Снимается легко, можно ошпарить кипятком предварительно. Подготовленные желудочки надо отварить/потушить до мягкости. Заливаю водой, чтобы только-только закрыла, солю и готовлю минут 50-60 под крышкой на маленьком огне. Пробую, если «во рту тают» - готовы.

2. Лук и морковку чищу, морковку режу длинной соломкой, а лук - полукольцами или четвертинками, если луковица большая. Тушу с небольшим количеством растительного масла почти до готовности, не поджариваю.

3. Готовые желудочки вынимаю из бульона, режу узкой соломкой. Примерно 1/3 стакана бульона понадобится для подливки, на оставшемся сварите рассольник – вкусный получается! Кстати, если сразу бульон не планируете использовать, можно его заморозить – потом пойдет на суп, соус, гречку сварить, например.

4. Соединяю нашинкованные пупки с луком и морковкой. Сметану и бульон (1/3 стакана) размешиваю, добавляю немного черного перца, можно положить еще половину чайной ложечки муки, чтобы загустить подливку – это если любите погуще. Выливаю в кастрюльку, и кипячу на слабом огне примерно 10 минут, помешивая, чтоб не пригорел соус.

Пробуйте «на соль», можно приправить любимыми специями. На гарнир я люблю тушеную капусту, или гречку. А можно, конечно, рожки или пюре – кому что нравится.