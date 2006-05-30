Терпуг терпел и нам велел…

Как соединить несоединимое и совместить несовместимое? Другими словами и рыбку съесть, и сковородку не помыть? :) Ответ на этот вопрос вечнохудеющая Coalla нашла на кухне у magi. Для начала в меню были заявлены рулетики с беконом и салями. Ну а чтобы компенсировать это отнюдь не калорийное блюдо, в качестве компромисса было решено приготовить рыбу со смешным названием терпуг. То ли это очень терпеливая рыба, то ли очень пугливая :) - главное, что вкусная! Итак, этот самый терпуг решено было нафаршировать.

Собственно для этого нам потребовалось:

рыба терпуг – 4 тушки

помидоры – 4 штуки

лимон - 4 штуки

приправа для рыбы – по вкусу

Терпуг оказался симпатичной полосатой пучеглазой рыбкой. Правда после чистки чешуи, полоски его несколько побледнели, а после того, как magi ловко вспорола ему брюшко, взгляд его красивых серых глаз окончательно померк… В это время Coalla яростно крошила помидоры и лимоны на аккуратные кубики. После чего в 4 руки мы ловко запихали полученную массу в разверзнутые брюшки терпуга и уложили оных валетом на противень :). После чего терпуг был отправлен в духовку до полного его запечения.

Тем временем на кухне полным ходом тяжелая «мучная» работа. Для того чтобы рулетики получились, необходимы следующие составляющие:

для теста:

мука – 2,5 стакана

сухие дрожжи - 1/2 пакетика

соль – по вкусу

вода – 0,75 стакана

для начинки:

бекон – 250гр

салями - 250гр

Для начала делаем тесто. Для этого дрожжи разводим в теплой воде и постепенно вмешиваем туда муку. Интенсивно мнем тесто 5-7 минут. Затем обвертываем его пищевой пленкой и оставляем на 10 минут в тепле. В это время спокойно употребляем аперитив (мартини + грепфрутовый сок + веселая соломинка). С приподнятым тестом и настроением, делим тесто на 4 части. Раскатываем каждую часть в лепешку. Далее, вспоминая школьный курс геометрии, делим окружность на 12 секторов. Почему именно 12? А фиг знает! Ну, допустим, это символизирует 12 знаков зодиака… Или 12 месяцев в году…Ну или в общем сами придумайте себе красивую легенду! :) Затем на каждый сектор кладем поочередно кусочки бекона и салями. И ловко закатываем от края к центру. Полученные рулетики (напоминающие мое любимое печенье времен нашего детства!) стройными рядами складываем на смазанный маслом противень, смазываем яйцом, посыпаем кунжутом и накрываем пергаментом. По истечении 20 минут ставим противень в предварительно разогретую до 190 С духовку. Еще через 15-20 минут снимаем пергамент, и через 10 минут полное блюдо нарядных хрустящих рулетиков стоит на столе. В процессе поедания можно гадать, с чем достанется рулетик –с беконом или с салями :). Если угадаешь – буит тебе щастье! А к нам с magi счастье привалило в виде голодных Aрландина и Тарзана. С помощью оных все запасы были уничтожены. Увенчалась сия кулинарная вакханалия зачотным кальяном. Нам было вкусно чего и вам желаем!