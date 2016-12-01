Новогодние рецепты. Говядина с грибами в горшочке

Праздничное блюдо – не обязательно сложное-мудреное, из экзотических продуктов. Очень вкусной получается говядина, запеченная в горшочках с грибами и луком. Огромный плюс готовки в горшочках – минимальное участие хозяйки, в новогодний вечер это сбережет вам немало нервов и времени! Нужно нарезать продукты, положить в горшочки, поставить в духовку и забыть о них на два-три часа, а потом горшочки вынуть, поставить на стол и собирать похвалы и комплименты. Заманчиво? Да! Давайте готовить!

Выберите мякоть говядины, пригодную для запекания. Грибы можно использовать лесные, из домашней заморозки, или покупные шампиньоны. К шампиньонам, у которых с неяркий грибной вкус, советую добавить немного сушеных белых грибов, аромат будет чудесный! Лук и чеснок при долгом тушении теряют свою остроту, и с капелькой белого вина превращаются в соус-подливку.

Гарниры за новогодним столом редко пользуются спросом, с их ролью успешно справляются салаты. Если гарнир все же нужен, выбирайте из любимых вами – к мясу с соусом подойдет картошка в любом виде, рассыпчатые гречка, рис, праздничный кускус, разные спагетти-фузилли и им подобные.

Говядина с грибами в горшочке

Понадобится (на 4 больших горшочка, по 400 мл.): Говядина (мякоть) – 800 гр.; Грибы (замороженные, свежие) – 150 – 200 гр.; Грибы белые, сушеные – 2-3 шт.; Лук репчатый, небольшие луковки – 4 шт.; Чеснок – 4 зубка; Вино белое (сухое, полусухое) – 100 мл.; Пряности – розмарин или орегано; Соль, перец черный молотый.

* Полезный совет: Перед тем, как закладывать продукты, замочите горшочки – залейте холодной водой доверху и оставьте на 15-30 минут. Стенки горшка впитают воду и будут отдавать её во время приготовления, получится эффект паровой бани, да и блюдо получится сочнее.

* Подготовьте все продукты. С мяса срежьте пленки и волокна и нарежьте крупными кусками, по два на горшочек. Лук нарежьте мелко, чеснок – на 2-4 части, шампиньоны пополам или на четвертинки. Сушеные белые грибы мелко разломайте или истолките в порошок.

* На дно каждого горшочка положите лук и чеснок, сушеные белые грибы. Мясо и шампиньоны распределите поровну по горшочкам. Посолите немного, добавьте перец и розмарин. Влейте немного белого вина.

* Накройте горшочки крышкой, если крышек нет – плотно оберните фольгой в два слоя. Плотно – это важно, так мясо будет готовиться без воды, в собственном соку и не пересохнет.

* Ставьте в холодную духовку (в горячую нельзя, могут лопнуть), включайте на разогрев на 150-160 градусов и запекайте и 2,5 часа. Проверьте готовность, если говядина недостаточно мягкая, оставьте еще минут на 30. Длительное время готовки при средней температуре делает мясо нежным. Если голодный, трудно ждать два-три часа, пока горшочки томятся в духовке - запах разливается соблазнительный.

* Когда вы откроете горшочек, то увидите, что появилось много жидкости – мясной сок, грибы и лук превратились в подливку. Одним приемом получили и мясо, и соус – ставьте на стол говядину в луково-грибной подливке. Я подавала к мясу домашние маринованные огурчики и картошку, запеченную дольками, вот по этому рецепту.

Приятного аппетита!