Настоящая итальянская паста от шефа Бельковича. Так просто и очень вкусно!

Знаете ли вы, что 25 октября ежегодно отмечают Всемирный день макарон? Мы тоже не знали. А когда обнаружили, решили незамедлительно найти рецепт самой вкусной пасты. Бесспорно, если в макароны добавить сливки, сыр, овощи или мясо будет уже потрясающе, но приготовить в этот раз хотелось что-нибудь особенное.

Рецепт итальянской пасты от известного шеф-повара Александра Бельковича нам приглянулся, а как же в итоге порадовал вкус! Такая сливочная, обволакивающая, такая ароматная...луковая паста с томатами. Рекомендуем приготовить и вам.

Ингредиенты на две большие порции:

фетучини 4 гнезда;

репчатый лук 2-3 штуки;

пармезан 100 г;

чеснок 3-4 зубчика;

сливочное масло 30 г;

оливковое или подсолнечное масло 20 мл;

свежий или сушеный тимьян;

помидоры черри - веточка или 10-12 штук;

перец и соль.

1. Две-три луковицы нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном масле. Нагрев оставьте не очень сильным, лук должен медленно карамелизироваться. На это уйдет минут 15.

2. Помидоры черри прямо на веточке (если изначально её нет, так тоже можно) кладём в форму для запекания. Туда же раздавленные ножом зубчики чеснока, растительное масло и тимьян. Отправляем в духовку при 200 градусах минут на 10.

3. Отвариваем пасту в подсоленной воде до состояния Al dente или как вам нравится.

4. В лук добавляем буквально щепотку тимьяна, а также хороший кусочек сливочного масла. Выключаем огонь, масло должно в луке просто растаять. Натираем пармезан на мелкой терке.

5. Пасту отправляем к луку, и туда же половник воды, в котором варилась паста. Это нужно, чтобы добиться консистенции соуса. Щедро посыпаем натёртым пармезаном и перемешиваем.

6. Достаём помидоры из духовки.

7. Выкладываем пасту. Рядом с ней веточку с помидорами. Сверху чуть-чуть польём чесночным маслом, в котором томились томаты. Немного свежемолотого перца и пару кусочков пармезана.

Блюдо готово. Пасту нужно есть сразу же пока она горячая, с нежнейшим сливочно-чесночным соусом, тянущимся сыром и томатами, которые своей легкой кислинкой идеально сочетаются с луком, пастой и пармезаном.

Приятного аппетита!