Филе индейки полезное, вкусное, и калорий в нем немного! Если приготовить из него рулеты с начинкой из кураги и яблок, получится отличный ужин без вреда для фигуры.

Соус к таким рулетам можно не делать, и полить их соком, выделившимся при запекании.

Рулеты из индейки с курагой и яблоками

Понадобится: Филе индейки – 0,6 кг; Яблоко – 1 большое; Курага – 100 гр.; Смесь перцев, перец чили (хлопья) – ¼ - 1/3 ч. л.; Соль – 1 неполная ч. л.; Мука для панировки (кукурузная) – 2-3 ст. л.; Мед - по желанию; Масло растительное – 3 ст. л.;

* Филе индейки бывает малое (внутренне), и большое. Большое филе можно фаршировать одним куском, малое филе готовить порционно. Я взяла малое филе, и каждое разрезала пополам – из одного филе получается два рулета, две порции.

* Для начинки лучше взять твердые зеленые яблоки, кисло сладкие – они не развариваются в кашу, лучше сохраняют форму. Курагу вымойте, если очень твердая – замочите минут на 30-40 в теплой воде.

* Нарежьте яблоки соломкой, курагу разрежьте на 2-3 части. Перемешайте, добавьте немного перца, для пикантности и аромата.

* Каждый кусочек филе разрежьте горизонтально, по толщине, не разрезая полностью и разверните, как книжку. Получившийся плоский кусок накройте пищевой пленкой и отбейте, простукивая толстые места, так, чтобы мясо получилось одной толщины и большей площади. Отбивать можно специальным молотком для мяса, скалкой, толкушкой для картошки, рукояткой тяжелого ножа.

* Заворачиваем! На один край отбитого куска мяса кладите начинку, примерно на треть или половину куска. Сворачивайте рулетом, прижимая начинку и заправляя внутрь то, что выглядывает.

* Дальше можно сразу запекать, а можно предварительно обжарить, выбирайте как больше нравится.

* Если не хотите жарить, этот шаг пропускайте. Если будете жарить, запанируйте (обваляйте) рулеты в муке. Мне нравится кукурузная мука, она хорошо впитывает влагу и мясо при обжаривании меньше брызгает, и корочка получается золотистая, румяная, хрустящая. Разогрейте в сковороде 2-3 ложки растительного масла, на сильном огне со всех сторон быстро обжарьте рулеты. И перекладывайте в жаростойкую форму, дальше будем их запекать.

* Рулеты, которые не жарили, нужно смазать: масло + смесь перцев + пол-ложечки меда, размешайте и намажьте мясо.

* Запекайте в заранее разогретой до 220 градусов духовке, обжаренные рулеты – минут 15, не жаренные предварительно - около 20-25 минут, в зависимости от размера.

* Получились румяные рулетики с сочной, кисло-сладкой и нежно-острой начинкой. На гарнир подойдет рис или кускус, а в качестве соуса используйте сок, выделившийся при запекании. Его можно немного выпарить, тогда он станет более густым. Для детей можно приготовить без перца чили, а взрослые сказали - вкусно!

Приятного аппетита!