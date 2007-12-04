Завтрак для Зиты, ужин для Гиты…

Если вас до сих пор жутко интересуют ответы на вопросы: кто и в какой позе в действительности джавархарлал Неру, как правильно использовать брахмапутру для вечернего макияжа и на каком из своих братьев женился таки танцор диско – то вам сюда. То есть ко мне на кухню. Ибо сегодня мы под разнузданные саундтреки к индийскому кино будем готовить карри из курицы с грибами и перцем.

А поможет нам в этом верный друг и соратник любого голодного человека – журнальчег «Школа кулинарии».

Итак, поехали! Для начала рисуем себе кетчупом точку в центре лба. Затем аккуратно заворачиваемся в штору из гостиной (лучше использовать портьеры насыщенных ярких цветов типа красный или оранжевый!) и тихонько напевая себе под нос «Харе Кришна, харе, харе…» идем в ближайший сельмаг.

Там, не обращая внимания на презрительные взгляды аборигенов приобретаем в собственность:

4 куриные грудки

1 красный сладкий перец

1 средняя луковица

200 г маленьких шампиньонов

1/2 стакана муки

3 ст. л. порошка карри

3 ст. л. топленого масла

1 стакан свежего апельсинового сока

1/4 ч. л. кайенского перца

щепотка соли

100 мл сливок жирностью 22%

Затарившись по самое нехочу, приступаем к священному процессу приготовления карри.

На первом этапе обжариваем лук, перец и грибы. Именно в такой последовательности. Грибы лучше брать шапмпиньоны, причем карликовых размеров и лучше без ножек. В стиле Маресьева. И далее проводим урок занимательной геометрии. Лук режем кубиками, перец полосочками, а обезноженные грибочки – пластинками.

В отдельной сковороде растапливаем масло и обжариваем в нем предварительно порезанное на кусочки куриное филе, обвалянное с ног до головы в смеси муки и порошка карри. Вообще порошок карри является волшебным. Этакая высушенная вакцина желтушки. Придает любому блюду стойкий одуванчиковый цвет.

Обжаренную почти до готовности курицу заливаем апельсиновым соком и тушим 5 минут. Затем соединяем разлученные в детстве злым махараджей ингридиенты, а именно курицу и овощи с грибами, заливаем все это сливками, добавляем соль и кайенский перец и тушим еще 7-10 минут.

Карри лучше подавать с рисом. Причем использовать лучше рис системы басмати. Удивительное сочетания риса и карри безусловно поднимет вам настроение и вам тут же захочется петь и танцевать!