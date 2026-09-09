9 сентября в России отмечают Всероссийский день лука. Праздник, конечно, неофициальный, зато заслуженно посвящён одному из самых распространённых и любимых овощей. Без лука не обходится практически ни одно блюдо. Это недорогой, доступный и полезный овощ.

Сегодня из лука мы приготовим целое блюдо — луковые оладьи. Вкусные, хрустящие, с лёгкой сладковатостью жареного лука.

Ингредиенты:

лук — 500 г;

мука — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель — 3 г;

соль — по вкусу;

растительное масло — 10 мл;

сливочное масло — 10 г.

Приготовление:

1. Полкилограмма лука очистите от шелухи. Лук необходимо нарезать мелким кубиком. Но не стоит мельчить слишком сильно — кусочки должны чувствоваться.

2. К луковой массе добавьте яйцо, муку, соль и разрыхлитель. Тщательно перемешайте и дайте массе немного постоять. «Тесто» получается крутым и рассыпчатым — это нормально. Когда лук даст немного сока, оно станет более влажным.

3. Выпекаем оладьи. Столовой ложкой выкладываем массу на разогретую сковороду. Жарим на небольшом количестве растительного масла. Сначала может показаться, что оладьи плохо держат форму и вот-вот распадутся.

4. Но как только корочка снизу схватится, оладьи можно спокойно перевернуть. После этого убавьте огонь до среднего и жарьте, периодически переворачивая, 10–13 минут. Крышкой накрывать не нужно. В конце добавьте на сковороду кусочек сливочного масла.

Подавайте оладьи горячими, пока они сохраняют хрустящую корочку. Обязательно со сметаной.

Несмотря на то, что оладьи состоят практически только из лука, на вкус они замечательные. Хрустящие, с приятным сладковатым вкусом жареного лука. Он не горчит и не оставляет неприятного запаха или послевкусия.

По желанию в тесто можно добавить зелень или натёртый сыр.

Приятного аппетита!