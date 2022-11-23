Крошка-картошка или Картофель фаршированный. Легко приготовим сами!

Картошка в духовке - и вкусная, и не вредная еда. Один из интересных рецептов из картофеля, запеченного в духовке, «Крошка-картошка» (по названию сети уличной еды), фаршированная разными вариантами начинок. Его легко приготовить в домашних условиях. Давайте пробовать!

«Крошка-картошка» в духовке

Ингредиенты:

- картофель 12 шт.;

Начинка (вариант 1):

- сыр 200 г;

- ветчина 200 г;

- майонез 4 ст. л.;

Начинка (2):

- курица 200 г;

- шампиньоны 100 г;

- майонез 2 ст. л.;

Начинка (3):

- крабовые палочки 200 г;

- яйцо 3 шт.;

- майонез 3 ст. л.;

Приготовление:

1. Нужно тщательно помыть картошку, сделайте это щеткой или жесткой губкой. Картофель запекаем в мундире, поэтому кожура должна быть максимально чистой. Заверните каждую картофелину в отдельный кусок фольги.

2. Разогреваем духовку до 220⁰ и ставим картошку запекаться примерно на 1-1,5 часа. Время корректируйте под свою духовку, моя уже старенькая, поэтому запекалось пости полтора часа. Готовность проверяйте ножиком, если протыкается легко, можно доставать. Оставляем остывать.

3. Подготовливаем начинку. Яйца варятся, в это время нарежем остальные ингредиенты.

Курицу и шампионьоны режем мелкими кусочками, жарим на небольшом количестве растительного масла, добавляем любимые специи и немного соли.

Сыр и ветчину трем на крупной терке.

Крабовые палочки и яйца мелко режем.

4. Начинки готовы, займемся подготовкой картошки. Нам нужно из каждой картофелины сделать глубокую лодочку: срезаем по кругу пару сантиметров, чайной ложкой достаем всю мякоть и складываем ее в отдельную миску.

5. Мякоть картофеля разминаем толкушкой или вилкой, делим на три части и добавляем к начинкам, приправляем перцем, майонезом и хорошо перемешиваем.

6. Заполняем все заготовки начинкой, с большой горкой.

По желанию можно посыпать сыром. Складываем картошку на противень и ставим в духовку на 10-15 минут на 180⁰.

Все готово, приятного аппетита!