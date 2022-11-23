Крошка-картошка или Картофель фаршированный. Легко приготовим сами!
Картошка в духовке - и вкусная, и не вредная еда. Один из интересных рецептов из картофеля, запеченного в духовке, «Крошка-картошка» (по названию сети уличной еды), фаршированная разными вариантами начинок. Его легко приготовить в домашних условиях. Давайте пробовать!
«Крошка-картошка» в духовке
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Нужно тщательно помыть картошку, сделайте это щеткой или жесткой губкой. Картофель запекаем в мундире, поэтому кожура должна быть максимально чистой. Заверните каждую картофелину в отдельный кусок фольги.
2. Разогреваем духовку до 220⁰ и ставим картошку запекаться примерно на 1-1,5 часа. Время корректируйте под свою духовку, моя уже старенькая, поэтому запекалось пости полтора часа. Готовность проверяйте ножиком, если протыкается легко, можно доставать. Оставляем остывать.
3. Подготовливаем начинку. Яйца варятся, в это время нарежем остальные ингредиенты.
Курицу и шампионьоны режем мелкими кусочками, жарим на небольшом количестве растительного масла, добавляем любимые специи и немного соли.
Сыр и ветчину трем на крупной терке.
Крабовые палочки и яйца мелко режем.
4. Начинки готовы, займемся подготовкой картошки. Нам нужно из каждой картофелины сделать глубокую лодочку: срезаем по кругу пару сантиметров, чайной ложкой достаем всю мякоть и складываем ее в отдельную миску.
5. Мякоть картофеля разминаем толкушкой или вилкой, делим на три части и добавляем к начинкам, приправляем перцем, майонезом и хорошо перемешиваем.
6. Заполняем все заготовки начинкой, с большой горкой.
По желанию можно посыпать сыром. Складываем картошку на противень и ставим в духовку на 10-15 минут на 180⁰.
Все готово, приятного аппетита!