Готовить в рукаве одно удовольствие! И сковородку мыть не надо, и духовка чистая, продукты томятся в собственном соку, без масла – полезно, да и вкусно выходит, сочно. И еще один плюс – то, что запахи готовящейся еды меньше по дому распространяются. А это важно, особенно, если рыбу запекать!

Бывает скумбрия копченая, а бывает – запеченная . Вкусная рыба, очень нежная, косточек в ней мало. Легко чистить, и косточки эти от филе отделяются буквально пальцами Предлагаю нафаршировать скумбрию зеленью и запечь с грибами - отличный ужин получится, и, кстати, вполне бюджетный!

Скумбрия с зеленью и грибами

Понадобится:

Скумбрия – 3 рыбки примерно по 300 гр.;

Укроп и петрушка – по 1 пучку;

Лимон – 1 шт.;

Шампиньоны – ок. 300 гр.

Лук-репка – 1 небольшая луковица.

Соль, перец по вкусу.

1. Скумбрию надо вымыть, отрезать голову, снять кожу – она снимается довольно легко, тонкой пленкой – и вычистить внутренности, не разрезая брюшко. Дальше возможны варианты .

а). Ничего больше не делать, нафаршируем пустое рыбкино брюшко, и все – косточки убирать каждый едок будет сам;

б). Удалить хребет и реберные кости. Не так уж сложно и долго, зато есть потом значительно приятнее.2. Убрать хребет можно двумя путями – со стороны спинки или со стороны брюшка. Кому какой способ больше нравится - «а, по-моему, они одинаковые» (с).

Получилось длинное описание, а на деле процесс довольно простой. Замечу, что с каждой новой почищенной рыбкой вытаскивать кости становится все легче и быстрее .

а). Со стороны спинки делаю глубокий разрез до позвоночника, нож надо вести вдоль костей. От позвоночника вбок отходят тонкие косточки, немного подрезаю мясо вдоль них. То же самое делаю с другой стороны хребта. Дальше просто пальцами – вытаскиваю хребет с боковыми и реберными косточками, переломив у хвоста.

б). Со стороны брюшка: разрезаем это самое брюшко и дальше до хвоста, в глубину до хребта. Реберные косточки подцепляю пальцами с острого конца и отделяю от рыбы – от хребта не отрываю, вместе с ним и вытащатся. Переворачиваем, кладем на доску спинкой вверх, и теперь нужно пальцами пройтись вдоль всей рыбы, надавливая с небольшим усилием. Переворачиваем обратно, вынимаем позвоночник с ребрами, переломив у основания хвоста. Готово.

3. Теперь можно фаршировать. Развернули полученное филе, немного соли, много зелени, тонкий ломтик лимона – завернули, готово.

4. Лук режем полукольцами или четвертинками, шампиньоны – пластинками. При желании можно грибы и лук обжарить – это добавит вкуса, но и увеличит жирность, а скумбрия и так достаточно жирная рыба . В рукав выкладываем лук и грибы, их нужно немного подсолить.

5. На лук и грибы сверху - нафаршированную скумбрию. Завязываем, и в духовку. Напомню, что вверху рукава надо проколоть ма-а-аленькую дырочку для выхода пара, иначе пакет может лопнуть.

6. Запекаем при 190 градусах минут 25-30. Грибы при запекании дадут сок, если хотите – разрежьте верх рукава минут за 10 готовности, тогда грибной сок немного выпарится, в этом случае и скумбрия сможет слегка подрумяниться.