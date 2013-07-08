Недавно мы гостили в Башкирии, на даче у родственников. Полдень, жара, прячусь на веранде в тени виноградной лозы. Тонкие солнечные лучики пятнают стены и пол зайчиками, я их лениво разглядываю - зайчики то смирно сидят, то ерзают и скачут, если ветер листья пошевелит. Потом до меня доходит – листья-то виноградные! А я люблю долму!

Долму издавна готовят в странах Азии, на Балканах, в Турции, да и россиянам она не чужда, ведь наши голубцы, в общем-то, долме дальняя родня. Способы приготовления в разных регионах отличаются, а суть одна – фарш, приготовленный в оболочке из листьев или овощей. Виноградные листья хороши тем, что не нуждаются в особой подготовке, придают блюду приятный вкус и оригинальный внешний вид. А еще такую долму удобно есть – листья некрупные, и свертки получаются маленькими, буквально на один-два «укуса».

Единственный не распространённый у нас ингредиент – эти самые виноградные листья – можно купить на рынке или в крупных супермаркетах, в отделах, где торгуют соленьями. Знаю, что бывают еще консервированные соленые виноградные листья, в банках – никогда не обращала внимания, но, возможно, вам попадались такие консервы. А у меня в этот раз были свежие, я привезла пакет этих листьев с собой. Также для долмы понадобится мясо, хорошо бы – баранина, но даже если делать из говядины или говядины и свинины, будет замечательно. Муж вообще сказал: делай хоть из чего, главное – это соус! Для соуса возьмите баночку натурального йогурта, и давайте начнем готовить!

Долма в виноградных листьях

Понадобится на 4-6 порций:

Виноградные листья – 40-50 шт.;

Фарш мясной – 1 кг.;

Рис круглый – 0,5 ст.;

Лук репка – 1-2 шт.;

Мясной бульон или вода – 1–1,5 литра;

Соль и рубленый черный перец, зира

Для соуса:

Натуральный йогурт (несладкий) – 200-300 гр.;

Чеснок – 1-2 зубка;

Соль, перец,

Зелень петрушки, кинзы, мяты.

Примечание:

Натуральный йогурт можно заменить очень густым кефиром, или откинуть на полотняную салфетку не очень густой кефир, чтобы стекла сыворотка.

· Свежие листья винограда залейте кипятком на 7-10 минут. Соленые хорошо промойте.

· Для начинки мясо нужно превратить в фарш – порубить ножом мелко-мелко (так правильнее, но более трудоемко) или прокрутить через мясорубку с крупной решеткой. Рис залить водой в соотношении 1:2 и варить 10 минут, откинуть на сито и слегка остудить. Лук нарезать мелкими кубиками.

· Соединяю мясо, рис и лук, добавляю чайную ложку соли, черный перец и зиру – примерно пол чайной ложки, можно больше, если любите. Зиру можно смолоть, а я прокатываю скалкой, зерна зиры хорошо дробятся. Вымешиваю фарш до однородности.

· Лист винограда небольшой и фигурный, резной, но начинку в него заворачивать удобно и легко. Кладите его гладкой стороной вниз, начинки поменьше столовой ложки, сначала закройте начинку нижними краями листа,

...потом боковыми и дальше плотно до верха закручивайте рулончиком.

· Дно кастрюли выложите виноградными листьями, и плотно укладывайте долму, краем завернутого листа вниз. У меня получается в два слоя. Сверху нужно положить тарелку, чтобы долма не всплывала и не развернулась при кипении, залить водой или бульоном вровень с верхом долмы, и довести до кипения. Дальше готовить под крышкой, на маленьком огне, примерно 40-60 минут.

· Осталось только приготовить соус. Чеснок нужно очистить, истолочь или пропустить через пресс. Зелень мелко нарезать. Соединить все это с йогуртом, посолить и добавить немного черного перца – и пусть постоит минут 20 в холодильнике.

Холодный и свежий остро-пряный соус с нежной кисломолочной кислинкой будет самым лучшим компаньоном для сочной горячей долмы! И еще лаваш нужен мягкий, или лепешка хрустящая, чтобы можно было в остатки ароматного бульона макнуть.