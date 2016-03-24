А вы знаете, что слово «манты» не склоняется, и ударение всегда на последний слог: «мантЫ»? Я раньше не знала! Их делают не только с бараниной, кстати, есть овощные, с бобовыми – вариантов много.

Сегодня предлагаю сделать постные манты, с картошкой и тыквой, будет вкусно! Если у вас есть мантышница или пароварка, присоединяйтесь! Это несложно. Если нет тыквы, делайте с картошкой, в этом случае увеличьте количество лука, будет сочнее.

Манты с тыквой и картошкой (постные)

Из этого количества продуктов получается 24 штуки. Понадобится: Тесто: Вода – 200 мл; Мука – 400 – 450 гр.; Соль – 1 неполная чайная ложка; Масло растительное – 25 мл. Начинка: Картошка – 300 гр.; Тыква – 300 гр.; Лук репчатый – 150 гр.; Соль – 1 неполная чайная ложка; Масло растительное – 1-2 столовые ложки. Перец черный молотый, зира – по вкусу;

* Тесто. В мерном стакане смешиваю 200 мл. воды, соль и 25 мл. растительного масла. Муку просеиваю, насыпаю в миску «колодцем» - с ямкой посередине, туда наливаю воду с маслом. Сначала замешиваю вилкой, по кругу мешаю, постепенно забирая муку с краев. Когда тесто станет густым, домешиваю руками. Сначала тесто тугое, нужно завернуть его в пакет/пищевую пленку и дать «отдохнуть» минут 20. Я кладу тесто в холодильник на это время.

* Пока тесто отдыхает, можно сделать начинку. Все компоненты начинки нарежьте мелкими кубиками примерно одного размера. Вариант – натереть на крупной терке, но кубиками получается вкуснее. Я шинкую тонкой соломкой на шинковке для овощей (выходит немного толще, чем корейская морковь), и режу соломку ножом на кубики, получается быстро. Если лук нарезали крупно, посолите его и немного разомните с солью.

* Добавьте по вкусу черный перец, приправы, я кладу зиру для «того самого, характерного» вкуса восточных блюд. Пару ложек растительного масла, и перемешайте.

* Можно лепить манты. Сделайте из теста жгут, и нарежьте кусочками размером с крупный грецкий орех. Раскатайте тонко. На каждый сочень кладу полную столовую ложку начинки.

* Формирую манты: поочередно соедините-слепите середины противоположных краев сочня, например, сначала «верх и низ», а потом правый и левый края. Получилось четыре не залепленных уголка-ушка, их соедините попарно (см. фото). Открытые уголки нарядно выглядят, а варить манты будем на пару, поэтому начинка не выпадет, сок не вытечет.

* Вода в пароварке уже кипит, пора варить. Чтобы манты не прилипли к пароварке, смажьте решетку маслом или (мне кажется, так удобнее) макните каждый донышком в блюдечко с растительным маслом перед тем, как положить в пароварку. Варятся овощные манты 20 минут.

* Готово! Получились сытные, сочные манты с ароматом зиры. Я посыпала их петрушкой и подала с домашним томатным соусом (помидоры, лук, стебель сельдерея). К овощным манты можно на скорую руку сделать простой соус-подливку из лука и грибов (или морковки), чуть загустив его мукой. Можно подать манты с постным майонезом, лечо, домашними маринадами или с овощным салатом.



Приятного аппетита!