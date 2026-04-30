Ленивые пельмени. Такие вы ещё точно не готовили!
В очередной раз было принято решение поэкспериментировать и приготовить что-то новое. В сети мы увидели несколько видео с приготовлением так называемых ленивых пельменей и решили повторить. Честно говоря, сначала казалось, что всё закончится неудачей. Но в итоге пельмени получились просто отличными! По вкусу они совершенно не уступают всеми любимым. Делимся рецептом с нюансами и предлагаем приготовить их и вам.
Ингредиенты:
- фарш — 500 г;
- луковица — 1 шт.;
- свежая зелень;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- соль;
- вода — 1 литр;
- мука — 1 ст.
1. Фарш можно сделать самостоятельно или взять готовый. У нас — курино-говяжий, но подойдёт любой. Главное, чтобы он не был жидким. В блендере измельчаем луковицу, зелень по вкусу, чеснок и соль, затем смешиваем с мясом.
2. Формируем из фарша небольшие круглые фрикадельки и выкладываем на доску.
3. Отправляем фрикадельки в морозилку примерно на 30 минут (можно дольше). Когда мясные шарики схватятся и перестанут прилипать к рукам, можно превращать их в пельмени.
4. Для муки и воды берём достаточно большую ёмкость. Сначала 5–7 шариков обваливаем в муке, затем опускаем в воду (в воде удобно использовать сито). Повторяем несколько раз: мука — вода — мука — вода — мука. Опыт показал, что трёх слоёв муки достаточно. После этого слегка уплотняем шарики руками и проделываем так со всей порцией, которую будем варить.
5. Варим как обычные пельмени. В кипящую воду добавляем соль и лавровый лист. Аккуратно по одному опускаем пельмени. Важно в первую минуту активно их перемешивать, чтобы тесто схватилось и пельмени не прилипли ко дну кастрюли. Затем мешаем реже. Варка занимает 5–7 минут.
6. Достаём пельмени из кастрюли и подаём со сметаной, перцем, зеленью и любыми другими соусами. Получаются очень вкусные и сочные пельмени с небольшим количеством теста. Тесто не разваливается и по вкусу не отличается от обычного — просто его меньше.
Приятного аппетита!
Спасибо за рецепт, очень интересный и необычный, обязательно сделаем !!!
Забавно. Надо попробовать.
Главное не бояться обваливать мясные шарики. Первый раз казалось, что ничего не получится, развалится, и зачем это. А потом уже супер-быстро все выходит))