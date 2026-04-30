Ленивые пельмени. Такие вы ещё точно не готовили!

В очередной раз было принято решение поэкспериментировать и приготовить что-то новое. В сети мы увидели несколько видео с приготовлением так называемых ленивых пельменей и решили повторить. Честно говоря, сначала казалось, что всё закончится неудачей. Но в итоге пельмени получились просто отличными! По вкусу они совершенно не уступают всеми любимым. Делимся рецептом с нюансами и предлагаем приготовить их и вам.

Ингредиенты:

фарш — 500 г;

луковица — 1 шт.;

свежая зелень;

чеснок — 2–3 зубчика;

соль;

вода — 1 литр;

мука — 1 ст.

1. Фарш можно сделать самостоятельно или взять готовый. У нас — курино-говяжий, но подойдёт любой. Главное, чтобы он не был жидким. В блендере измельчаем луковицу, зелень по вкусу, чеснок и соль, затем смешиваем с мясом.

2. Формируем из фарша небольшие круглые фрикадельки и выкладываем на доску.

3. Отправляем фрикадельки в морозилку примерно на 30 минут (можно дольше). Когда мясные шарики схватятся и перестанут прилипать к рукам, можно превращать их в пельмени.

4. Для муки и воды берём достаточно большую ёмкость. Сначала 5–7 шариков обваливаем в муке, затем опускаем в воду (в воде удобно использовать сито). Повторяем несколько раз: мука — вода — мука — вода — мука. Опыт показал, что трёх слоёв муки достаточно. После этого слегка уплотняем шарики руками и проделываем так со всей порцией, которую будем варить.

5. Варим как обычные пельмени. В кипящую воду добавляем соль и лавровый лист. Аккуратно по одному опускаем пельмени. Важно в первую минуту активно их перемешивать, чтобы тесто схватилось и пельмени не прилипли ко дну кастрюли. Затем мешаем реже. Варка занимает 5–7 минут.

6. Достаём пельмени из кастрюли и подаём со сметаной, перцем, зеленью и любыми другими соусами. Получаются очень вкусные и сочные пельмени с небольшим количеством теста. Тесто не разваливается и по вкусу не отличается от обычного — просто его меньше.

Приятного аппетита!