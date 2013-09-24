Рагу из чечевицы с овощами и грудинкой

Чечевичное рагу с овощами одновременно и первое, и второе блюдо. Грудинка придает ему тонкий осенний «дымный» аромат, и можно варить сразу большую порцию, потому что на второй день рагу еще вкуснее! Чечевица – диетический продукт, она богата растительным белком, витаминами, минеральными веществами, а вот жиров в ней совсем мало – чуть более 1% от общего состава, в общем, одна сплошная польза .

Понадобится:

Чечевица зеленая – 1 стакан;

Бульон некрепкий нежирный мясной (можно овощной) – 1 литр;

Картошка – 2 шт.;

Морковь – 2 шт.;

Сельдерей – 1 стебель;

Лук-порей – 1 шт.;

Грудинка варено-копченая – 150-200 гр.;

Мускатный орех – щепотка, соль, перец по вкусу.

Масло растительное для жарки.

Зелень петрушки, сметана для подачи блюда.

* Зеленая чечевица варится быстро! Её не нужно замачивать, и во время варки она сохраняет форму, становится мягкой, не развариваясь. Поэтому ее не нужно варить заранее, она приготовится в нашем рагу одновременно с овощами!

* Морковь, картошку и сельдерей вымойте, очистите и нарежьте кубиками. Грудинку можно нарезать кубиками или соломкой - как вам больше нравится.

* Сельдерей нужно нарезать как можно мельче, тогда он быстро сварится, а рагу будет очень ароматным. Белую часть лука-порея нашинкуйте колечками.

* В сотейнике или кастрюле с толстым дном обжарьте быстро морковку и грудинку, влейте бульон. В закипевший бульон насыпаю чечевицу, как снова закипит – кладу картошку.

* Довожу до кипения и варю минут 5 при слабом кипении, опускаю в рагу сельдерей и лук-порей. Минут за пять до готовности добавляю щепотку мускатного ореха, соль, черный молотый перец.

* Накрываю крышкой, сейчас на медленном огне рагу еще совсем чуть-чуть потомится, специи "раскроются". Рагу получилось ароматным и очень аппетитным!

* Прямо в тарелку добавьте зелень петрушки, ложку сметаны и подавайте скорее на стол!

Приятного аппетита!