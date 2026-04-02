Ленивая кесадилья. Такая сырная и вкусная!
Проверили еще одну классную и рабочую идею для сытного, полезного и вкусного обеда. Делаем кесадилью в одной сковороде! Шикарная, сочная начинка и хрустящая лепешка, смазанная сливочным маслом...А еще много овощей, поэтому выходит даже полезно.
Ингредиенты на 4 лепёшки:
- куриное филе 400-500 г;
- круглые лепёшки 4 шт;
- консервированная кукуруза 100 г;
- помидор 1 шт;
- шампиньоны 6-7 шт;
- красный лук 1 шт;
- сыр пластиками 5-8 шт;
- красный перец 1/2 шт;
- чеснок свежий 3-4 зубчика;
- греческий йогурт 1 ст.л.;
- растительное масло 1 ст.л.;
- сливочное масло 20 г;
- соль;
- специи по вкусу.
1. Готовить будем всё в одной сковороде. На растительном масле обжарим несколько зубчиков чеснока, к нему отправляем мелко нарезанный лук.
2. Куриное филе нарезаем мелким кубиком и отправляем обжариваться к луку. Туда же шампиньоны. Все мы режем довольно мелко. Ориентируемся на размер кукурузы.
3. Курица и грибы выделят воду. Дадим ей выпариться, только после этого кладем кукурузу, порезанный красный перец и помидор.
4. Минут через 10, когда курица и овощи потушатся, добавляем еще пару зубчиков чеснока, соль и специи по вкусу. Острый перец тоже по желанию. Выкладываем ломтики сыра. Столько, сколько хочется. Сыра много не бывает! Мы взяли пять слайсов.
5. Сыр очень быстро плавится и превращается в тягучий соус, загущая массу. Снимаем всё с огня. Так как лишней влаги в начинке нет, для сочности мы добавили две столовые ложки жидкости от кукурузы и столовую ложку йогурта. Идеальная консистенция!
6. Теперь берем лепешку и смачиваем её немного водой. Края посильнее.
7. На одну сторону выкладываем начинку. Не жалеем. В целом начинки хватит ровно на четыре кесадильи.
8. Закрываем лепёшку и запечатываем. Смоченные края прижимаем друг к другу вилкой. Да, как чебурек. Но это не он. Так будет проще обжарить кесадилью и ничего не вывалится.
9. Каждую заготовку обжариваем на сухой сковороде по несколько минут с каждой стороны.
10. Горячую кесадилью смажьте растопленным сливочным маслом. К нему можно добавить укроп и/или чеснок. Масло - важный и вкусный нюанс в конце!
Получаются очень вкусные, большие, сытные кесадильи с питательной и полезной начинкой. Готовятся легко и довольно быстро.
Приятного аппетита!