Ленивая кесадилья. Такая сырная и вкусная!

Проверили еще одну классную и рабочую идею для сытного, полезного и вкусного обеда. Делаем кесадилью в одной сковороде! Шикарная, сочная начинка и хрустящая лепешка, смазанная сливочным маслом...А еще много овощей, поэтому выходит даже полезно.

Ингредиенты на 4 лепёшки:

куриное филе 400-500 г;

круглые лепёшки 4 шт;

консервированная кукуруза 100 г;

помидор 1 шт;

шампиньоны 6-7 шт;

красный лук 1 шт;

сыр пластиками 5-8 шт;

красный перец 1/2 шт;

чеснок свежий 3-4 зубчика;

греческий йогурт 1 ст.л.;

растительное масло 1 ст.л.;

сливочное масло 20 г;

соль;

специи по вкусу.

1. Готовить будем всё в одной сковороде. На растительном масле обжарим несколько зубчиков чеснока, к нему отправляем мелко нарезанный лук.

2. Куриное филе нарезаем мелким кубиком и отправляем обжариваться к луку. Туда же шампиньоны. Все мы режем довольно мелко. Ориентируемся на размер кукурузы.

3. Курица и грибы выделят воду. Дадим ей выпариться, только после этого кладем кукурузу, порезанный красный перец и помидор.

4. Минут через 10, когда курица и овощи потушатся, добавляем еще пару зубчиков чеснока, соль и специи по вкусу. Острый перец тоже по желанию. Выкладываем ломтики сыра. Столько, сколько хочется. Сыра много не бывает! Мы взяли пять слайсов.

5. Сыр очень быстро плавится и превращается в тягучий соус, загущая массу. Снимаем всё с огня. Так как лишней влаги в начинке нет, для сочности мы добавили две столовые ложки жидкости от кукурузы и столовую ложку йогурта. Идеальная консистенция!

6. Теперь берем лепешку и смачиваем её немного водой. Края посильнее.

7. На одну сторону выкладываем начинку. Не жалеем. В целом начинки хватит ровно на четыре кесадильи.

8. Закрываем лепёшку и запечатываем. Смоченные края прижимаем друг к другу вилкой. Да, как чебурек. Но это не он. Так будет проще обжарить кесадилью и ничего не вывалится.

9. Каждую заготовку обжариваем на сухой сковороде по несколько минут с каждой стороны.

10. Горячую кесадилью смажьте растопленным сливочным маслом. К нему можно добавить укроп и/или чеснок. Масло - важный и вкусный нюанс в конце!

Получаются очень вкусные, большие, сытные кесадильи с питательной и полезной начинкой. Готовятся легко и довольно быстро.

Приятного аппетита!