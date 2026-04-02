Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Аверина Юлия
Горячие блюда

Ленивая кесадилья. Такая сырная и вкусная!

Проверили еще одну классную и рабочую идею для сытного, полезного и вкусного обеда. Делаем кесадилью в одной сковороде! Шикарная, сочная начинка и хрустящая лепешка, смазанная сливочным маслом...А еще много овощей, поэтому выходит даже полезно.

Ингредиенты на 4 лепёшки:

  • куриное филе 400-500 г;
  • круглые лепёшки 4 шт;
  • консервированная кукуруза 100 г;
  • помидор 1 шт;
  • шампиньоны 6-7 шт;
  • красный лук 1 шт;
  • сыр пластиками 5-8 шт;
  • красный перец 1/2 шт;
  • чеснок свежий 3-4 зубчика;
  • греческий йогурт 1 ст.л.;
  • растительное масло 1 ст.л.;
  • сливочное масло 20 г; 
  • соль;
  • специи по вкусу. 

1. Готовить будем всё в одной сковороде. На растительном масле обжарим несколько зубчиков чеснока, к нему отправляем мелко нарезанный лук. 

2. Куриное филе нарезаем мелким кубиком и отправляем обжариваться к луку. Туда же шампиньоны. Все мы режем довольно мелко. Ориентируемся на размер кукурузы.

3. Курица и грибы выделят воду. Дадим ей выпариться, только после этого кладем кукурузу, порезанный красный перец и помидор. 

4. Минут через 10, когда курица и овощи потушатся, добавляем еще пару зубчиков чеснока, соль и специи по вкусу. Острый перец тоже по желанию. Выкладываем ломтики сыра. Столько, сколько хочется. Сыра много не бывает! Мы взяли пять слайсов.

5. Сыр очень быстро плавится и превращается в тягучий соус, загущая массу. Снимаем всё с огня. Так как лишней влаги в начинке нет, для сочности мы добавили две столовые ложки жидкости от кукурузы и столовую ложку йогурта. Идеальная консистенция! 

6. Теперь берем лепешку и смачиваем её немного водой. Края посильнее. 

7. На одну сторону выкладываем начинку. Не жалеем. В целом начинки хватит ровно на четыре кесадильи. 

8. Закрываем лепёшку и запечатываем. Смоченные края прижимаем друг к другу вилкой. Да, как чебурек. Но это не он. Так будет проще обжарить кесадилью и ничего не вывалится. 

9. Каждую заготовку обжариваем на сухой сковороде по несколько минут с каждой стороны. 

10. Горячую кесадилью смажьте растопленным сливочным маслом. К нему можно добавить укроп и/или чеснок. Масло - важный и вкусный нюанс в конце! 

Получаются очень вкусные, большие, сытные кесадильи с питательной и полезной начинкой. Готовятся легко и довольно быстро.

Приятного аппетита!

Оставить комментарий
