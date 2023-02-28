Сладкий перец. Гладкий, блестящий, крепкий, разноцветно-яркий, он поднимает настроение и бодрит уже одним своим видом. И неспроста! Психологи и физиологи написали множество научных трудов о влиянии цвета на наш организм, и разложили все по полочкам.

Вот, например, интенсивно-красный – придает уверенности, высвобождает адреналин, увеличивает сексуальность. Повышает давление, помогает справиться с анемией, простудой и насморком.

Солнечный желтый стимулирует творческие способности, способствует восприятию новых идей и различных точек зрения, повышает самооценку и прогоняет прочь хандру. А еще улучшает пищеварение, особенно работу печени и желчного пузыря.

Оранжевый помогает пережить трудные жизненные ситуации, найти выход из тупика и увидеть новые горизонты.

Зеленый цвет дарит гармонию и свободу в выражении эмоций и проявлении чувств. (Источник информации)

Так что не спешите съедать перец, а сначала полюбуйтесь на него, получится сеанс хромотерапии. Я так и сделала, а потом приготовила из ярких красных перцев и томатов соус-гарнир к паровой рыбе. Предлагаю и вам попробовать вкусное и полезное блюдо, подходящее для обеда или ужина.

Рыба паровая с соусом из томатов и перцев

Понадобится (на 4 порции):

Рыба (филе или стейк) – 700-800 гр.;

Перец болгарский сладкий красный – 1-2 шт.;

Лук-репка – 1 шт.;

Чеснок – 4-5 зубков;

Томаты в собственном соку – 1 банка (800 гр.);

Лимон – ½ шт.;

Петрушка – 1 пучок;

Растительное масло;

Перец, соль, тимьян.

· Начнем с соуса. Для него надо испечь перец – это очень просто. Разогрейте духовку до 200 градусов. Перцы вымойте и, не разрезая, положите на решетку или противень. Запекать будем примерно 20 минут – пока на перцах не появятся подпалины, такие темные коричневые пятна на кожице.

· Пока перец печется, разогрейте в сковородке 3-4 ложки растительного масла и пассеруйте нарезанный мелкими кубиками лук и чеснок, слегка зажарьте – до румяности. Добавьте помидоры из банки (кожицу снимите) и сок. Положите сушеный тимьян – треть-четверть чайной ложки. На среднем огне будем тушить-выпаривать до загустения, на это уйдет около 20 минут. Иногда помешивайте. Крупные кусочки помидор можно размять лопаточкой.

· Перцы пекутся, помидоры варятся – пришел черед рыбы. Выкладываем её в пароварку, поливаем лимонным соком, чуть солим-перчим. Готовиться будет 20 минут.

· Перцы как раз испеклись – вынимаем, накрываем, ждем, пока немного остынут. С печеного перца шкурка снимается одним движением. Очистите его от семечек и плодоножки, порежьте на некрупные кусочки и добавьте к соусу, он как раз загустел. Прогреваем еще пару минут – соус готов. Сочный, ароматный, с нежными кусочками перца и томатов!

Упрощенный вариант соуса .

Перцы не печем, никаких шкурок не снимаем. В сковородку к пассерованному луку-чесноку сразу кладем помидоры и порезанный кусочками перец, тушим до мягкости перца и загустения, а потом в блендер – вжжжжик! Однородный соус-пюре получается. Но мне, по правде говоря, с кусочками кажется вкуснее.

· Напомню, что проверить готовность рыбы очень просто, можно вилкой – рыба должна легко разделяться на слои. Выкладывайте на тарелку соус, на него – рыбу, украсьте рубленой петрушкой и ломтиком лимона.