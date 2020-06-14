Картошка-гармошка с беконом

Рецепт блюда из картошки в духовке - интересно и вкусно! Всё, как мы любим: картошка и мясо, запекаем в фольге!

Это идея ужина не для жарких летних дней, и не для тех, кто "сидит на ПП", это нажористое блюдо для прохладной погоды и фанатов картошки.

Для ужина на две персоны вам понадобится:

8 картофелин;

сырой бекон 100-120 г;

50 г сыра;

2 зубчика чеснока;

1 ст.л. майонеза;

растительное масло;

соль, перец.

1. Картофель почистить. Рекомендую выбирать картофелины примерно одинакового размера.

2. Затем каждую картофелину нарезать на ломтики шириной 4-5 мм, не дорезая до конца, чтобы получилась "гармошка". В этом вам поможет столовая ложка или две палочки. Просто положите картофелину в ложку или на параллельные палочки, и смело режьте.

3.Между слоями "гармошки" положите сырой бекон (для тех, кто любит говядину, можно взять сырой бекон из мраморной говядины "Мираторга", а тем, кто любит пожирнее, рекомендую свиной бекон того же "Мираторга").

4. Затем каждую картофелину с беконом нужно посолить, обмазать растительным маслом и завернуть в фольгу (как вариант, можно все картофелины поместить в рукав для запекания) и отправить на 45 минут в духовку, разогретую до 200 С.

5. После этого развернуть фольгу и на каждую картофелину положить по 1 ч.л. смеси из натертого сыра, чеснока и майонеза.

6. Поставить в духовку ещё на 5-7 минут, чтобы образовалась аппетитная корочка.

Приятного аппетита!