Шашлычки на шпажках со слоеным тестом
Для приготовления блюда понадобится:
Фарш домашний 500 гр.
Соевый соус 3 ст.ложки
Приправа "Шашлык пикантный острый с паприкой"
Тесто слоеное
Кунжут
Укроп
3 дольки чеснока
Шпажки
Самым первым делом замачиваем шпажки в воде, чтобы они не подгорели в духовке.
В фарш добавляем приправы, чеснок и соевый соус. Все перемешиваем и убираем в холодильник, тем временем раскатываем тесто. Кто как любит, потолще или потоньше.
Достаем фарш, лепим колобков)) Режем тесто на полоски и нанизываем на шпажку - тесто, колобок, тесто, колобок. Укладываем все на противень и помещаем в разогретую до 180 С духовку на 25 минут. Потом я ставлю еще минут на 5-7 на гриль, чтобы подрумянились.
К ним решила сделать соус из Сухого маринада для шашлыка. Соус можно приготовить любой.
На неполный стакан кипяченой воды кладем 3 ст.ложки маринада и размешиваем. Для соуса жидковато, а если уменьшить количество воды, то очень солено. Поставила в холодильник, поглядим, может загустеет.
Быстро и вкусно! :)