Шашлычки на шпажках со слоеным тестом

Для приготовления блюда понадобится:

Фарш домашний 500 гр.

Соевый соус 3 ст.ложки

Приправа "Шашлык пикантный острый с паприкой"

Тесто слоеное

Кунжут

Укроп

3 дольки чеснока

Шпажки

Самым первым делом замачиваем шпажки в воде, чтобы они не подгорели в духовке.

В фарш добавляем приправы, чеснок и соевый соус. Все перемешиваем и убираем в холодильник, тем временем раскатываем тесто. Кто как любит, потолще или потоньше.

Достаем фарш, лепим колобков)) Режем тесто на полоски и нанизываем на шпажку - тесто, колобок, тесто, колобок. Укладываем все на противень и помещаем в разогретую до 180 С духовку на 25 минут. Потом я ставлю еще минут на 5-7 на гриль, чтобы подрумянились.

К ним решила сделать соус из Сухого маринада для шашлыка. Соус можно приготовить любой.

На неполный стакан кипяченой воды кладем 3 ст.ложки маринада и размешиваем. Для соуса жидковато, а если уменьшить количество воды, то очень солено. Поставила в холодильник, поглядим, может загустеет.

Быстро и вкусно! :)