Один из вариантов восточного блюда Мешуйя
Это один из вариантов восточного блюда Мешуйя. Рецепт взят из одного гламурного журнала, просто потому, что понравилась статья о Марокко - и оказался на редкость удачным.
Потребуется:
6 яиц
200 гр. (1 банка) консервированного тунца
3 помидорки
3 болгарских перца
20 гр сыра
зелень
1. Отварить 3 яйца вкрутую.
2. Вместе с этим взять 3 помидора и 3 болгарских перца, запечь или отварить в течение 15 минут. Снять кожицу, измельчить до кашеобразного состояния.
3. Взбить 3 яйца, добавить измельченного консервированного тунца, натертый сыр.
4. Смешать 2 получившиеся массы, посолить. В изначальном рецепте подразуемваются загадочные "восточные специи", я обошлась обычной смесью перцев.
5. В форму, смазанную маслом, выложить половинки отваренных яиц и залить рыбо-сырно-овощной смесью.
6. Форму поместить в духовку (150 градусов) на водяную баню. Запекать около 40 минут.
Приятного аппетита!