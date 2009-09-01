Это один из вариантов восточного блюда Мешуйя. Рецепт взят из одного гламурного журнала, просто потому, что понравилась статья о Марокко - и оказался на редкость удачным.

Потребуется:

6 яиц

200 гр. (1 банка) консервированного тунца

3 помидорки

3 болгарских перца

20 гр сыра

зелень

1. Отварить 3 яйца вкрутую.

2. Вместе с этим взять 3 помидора и 3 болгарских перца, запечь или отварить в течение 15 минут. Снять кожицу, измельчить до кашеобразного состояния.

3. Взбить 3 яйца, добавить измельченного консервированного тунца, натертый сыр.

4. Смешать 2 получившиеся массы, посолить. В изначальном рецепте подразуемваются загадочные "восточные специи", я обошлась обычной смесью перцев.

5. В форму, смазанную маслом, выложить половинки отваренных яиц и залить рыбо-сырно-овощной смесью.

6. Форму поместить в духовку (150 градусов) на водяную баню. Запекать около 40 минут.