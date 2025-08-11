Куриные кармашки, фаршированные кабачками и грибами

Куриные грудки получаются сочными, если из них сделать кармашки с овощами. Предлагаем нафаршировать филе грудки кабачком и грибами с творожным сыром.

Куриные кармашки с кабачками и грибами

Понадобится: куриная грудка (филе, без кожи) - 4 шт.;

кабачок (без крупных семян) - 1 шт.;

грибы, можно шампиньоны - 5-6 шт.;

творожный сыр - 2 ст.л.;

масло сливочное и растительное - для жарки;

лук - 1 шт.;

чеснок - 2-3 зубчика;

соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

1. Кабачок нужно почистить от кожицы, если семечки есть, их нужно убрать. Овощи и грибы режем мелким кубиком.

2. Разогрейте пару столовых ложек растительного масла на сковороде на сильном огне. Поместите кабачки, пару минут обжарьте до золотистого цвета. Чеснок раздавите плоской стороной ножа, очистите и мелко порубите, добавьте к кабачкам, убавьте огонь до среднего и готовьте до мягкости.

3. Убираем кабачки, на сливочном масле обжариваем лук до золотистого цвета на медленном огне. Затем освобождаем сковородку и теперь нужно обжарить грибы - 3-5 минут.

4. Куриные грудки нужно вымыть под проточной холодной водой, обсушить на бумажном полотенце и сделать в них глубокие «карманы». Прижмите грудку ладонью и с помощью острого ножа сделайте надрез в широкой части параллельно доске, затем дорежьте в глубину углубление. Следите, чтобы грудка осталась цельной по краям. Посолите и поперчите по вкусу.

5. Смешайте овощи с творожным сыром, перемешайте. В каждый кармашек нужно добавить начинку, примерно столовую ложку с горкой, и равномерно распределить, так, чтобы по краям осталось по 0,5 см мяса. Заколите края кармашков зубочистками.

6. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте грудки по 3 минуты на сильном огне, до легкого румянца.

7. Добаьте немного воды, уменьшите огонь и готовьте под крышкой до мягкости курицы. Перед подачей уберите зубочистки)

Необычно, нежно, сочно, куриное мясо пропитывается соками начинки и приобретает особый вкус. Попробуйте, вам понравится! Подавайте с зеленью или овощным салатом.

Приятного аппетита!