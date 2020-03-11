Запеченные свиные ребрышки с аджикой

Рецепт запеченных в духовке свиных ребрышек пригодится каждой хозяйке. Наш вариант в маринаде по кавказским мотивам с аджикой вас порадует! Рёбрышки получаются сочные, ароматные, пикантные. Вкусно и приготовить несложно.

Понадобится Ребрышки свиные – 1,5 кг Для маринада: Аджика средне-острая – 2 ст. л. Мед – 1 ст. л. Соль – 1 ч. л.; Паприка копченая – 1 ч. л. Лимон (нужен сок) – 1\2 шт. Травы кавказские для мяса, перец или смесь перцев – по вкусу. Масло растительное – 1 ст. л. (15- 20 мл.)

Приготовление:

* Смешайте в миске аджику, мед, сок лимона, соль, копченую паприку, травы-приправы для мяса и черный перец. Я использую смесь «Кавказские травы», в ней кинза, петрушка, сельдерей, базилик, чабер. Добавьте ложку растительного масла, и хорошо перемешайте.

* Ребра нарежьте на порции – по 1-2 ребрышка, намажьте маринадом и оставьте на полчаса, мариноваться.

* Включите на разогрев духовку, до 160-170 градусов. Выложите ребрышки в форму или на противень. Я делаю в пакете для запекания, ребрышки хорошо в нем пропекаются, а противень остается чистым. При отсутствии пакета\рукава для запекания накройте противень фольгой, плотно. Поставьте в духовку примерно на полтора часа. Крупные ребрышки, с толстым слоем мяса и сала, запекаются дольше, мелкие – быстрее.

* Через час проверьте готовность мяса – если готово, оно легко протыкается ножом. Тогда можно открыть пакет/снять фольгу, полить ребрышки выделившимся соком и вернуть в духовку минут на 10-15, чтобы они хорошенько подрумянились.

* Ребрышки получаются нежными и сочными, с хрустящей поджаристой корочкой – подавайте их сразу, с пылу - с жару!

Приятного аппетита!