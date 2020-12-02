Как приготовить очень сочное куриное филе? Легко!

Сочная куриная грудка – легко! Наверняка многие задавались вопросом, как приготовить это нежирное мясо, чтобы не пересушить, сохранить сочность.

Делюсь отличным способом! Уверена, кто-то этот рецепт уже знает и с удовольствием использует, а тот, кто узнает сегодня, тоже оценит и полюбит.

Не нужно ничего взвешивать, контролировать, колдовать у плиты, все действия простые. Используем принцип «су-вид» - длительное томление при невысокой температуре. Приготовленное таким способом, мясо остается мягким и вкусным.

Мягкую сочную куриную грудку вы можете тонко нарезать для тарелки мясного ассорти на праздничный стол, положить на бутерброд вместо колбасы, добавить в салат или съесть просто так.

Легко, просто, вкусно – что еще надо? Попробуйте, вам понравится!

Куриное филе "Сочное"

Понадобится: Куриная грудка без кости – 600 г Молоко – 1 литр Соль – 1 ч. л. Приправа – 2 ч. л. или по вкусу Итого: 600 г Белки 138, жиры 6, углеводы 0, ккал 606 На 100 гр.: белки 23 жиры 1, углеводы 0, ккал 101

1. Для приготовления куриной грудки понадобится мультиварка, потому что она, как термос, долго держит температуру. Если мультиварки нет, можете воспользоваться «бабушкиным методом» - взять кастрюлю с крышкой и укутать в одеяло, как поступали наши бабушки с кашей, чтобы сохранить тепло.

Приготовление очень простое, но не быстрое.

2. Куриную грудку отделите от кости, если она есть, снимите шкурку – нужно только филе. Натрите со всех сторон солью и специями (любые, какие нравятся). Накройте и оставьте минимум на полчаса, можно дольше – на 2-3 часа.

3. Молоко вскипятите в мультиварке, как закипит – выключите, и опустите в него куриную грудку. Молока нужно столько, чтобы мясо было полностью им покрыто. Закройте крышку и оставьте на час. (Если вместо мультиварки у вас обычная кастрюля, хорошо укутайте её в пледы\одеяла\подушки).

Через час доставайте грудку, дайте стечь молоку и обсушите. Можно есть сразу, она будет еще теплая. Или положите в холодильник, чтобы полностью остыла – получится отличное сочное мясо для холодной нарезки.

Приятного аппетита!