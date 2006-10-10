Мексиканцы отдыхают, когда их блюда запекают…

С наступлением холодов, как правило, хочется чего-нибудь горячительного... И лучше не того, что разливается с радостным бульканьем по стаканам, а чего-нибудь этакого... Способствующего хорошему пищеварению, и чтобы полезно, и не слишком жирно, и чтобы сама мысль об этом чудесном согревала...

Порывшись в памяти и в кулинарной книге, бодрый мозг Coallы, в отличие от ее изможденного диетами желудка, выдал на-гора восхительный рецепт не самой простой запеканки с национальными вкраплениями славной страны Мексики.

Для приготовления сего шедевра в ближайшей торговой точке было закуплено:

фарш говяжий - 0.5 кг

оливки зеленый - 1 банка

грудь курячья подкопченая (2 размер) - 2 шт

кукуруза консервированная - 2 банки

молоко -1 ст.ложка

лук репчатый - 2 шт.

чеснок - 3 зубч.

приправа злая системы "чили", соль, перец - по вкусу

сыр ситемы "пармезан" - 200 гр

масло оливковое - 3 ст. ложки

На первом этапе обжариваем фарш на оливковом масле. Далее в него добавляем мелко порезанный лук и чеснок, солим и перчим по вкусу. Осторожно вводим "чили". Для любителей погорячее не жадничаем с приправой.

Далее выкладываем фарш в форму для запекания и сверху ровным слоем укладываем предварительно расчлененные на 2 части полбанки зеленых оливок. Поверх оливок аккуратно укладываем порезанную куриную грудку.

На втором этапе готовим пюре из кукурузы. Для чего сливаем из банок жидкость и полученные зерна закидываем в блендер с молоком и оливковым маслом. Жмем на педаль и превращаем сию массу в нежное кукурузное пюре.

Полученное пюре равномерно распределяем поверх курицы. Сверху присыпаем все тертым пармезаном и отправляем в разогретую до 200 C духовку на 30 минут. После чего прибавляем жару до 225 C и запекаем еще 15 минут.

Употребляем в горячем виде в компании приятных донов и бутылочки серебряной "Ольмеки".