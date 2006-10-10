Форум
Горячие блюда

Мексиканцы отдыхают, когда их блюда запекают…

Очередная версия очень вкусной запеканки по мотивам мексиканской кухни

С наступлением холодов, как правило, хочется чего-нибудь горячительного... И лучше не того, что  разливается с радостным бульканьем по стаканам, а чего-нибудь этакого... Способствующего хорошему пищеварению, и чтобы полезно, и не слишком жирно, и чтобы сама мысль об этом чудесном согревала...

Порывшись в памяти и в кулинарной книге, бодрый мозг Coallы, в отличие от ее изможденного диетами желудка, выдал на-гора восхительный рецепт не самой простой запеканки с национальными вкраплениями славной страны Мексики.

Для приготовления сего шедевра в ближайшей торговой точке было закуплено:

 

  • фарш говяжий - 0.5 кг
  • оливки зеленый - 1 банка
  • грудь курячья подкопченая (2 размер) - 2 шт
  • кукуруза консервированная  - 2 банки
  • молоко -1 ст.ложка
  • лук репчатый - 2 шт.
  • чеснок - 3 зубч.
  • приправа злая системы "чили", соль, перец - по вкусу
  • сыр ситемы "пармезан" - 200 гр
  • масло оливковое - 3 ст. ложки

На первом этапе обжариваем фарш на оливковом масле. Далее в него добавляем мелко порезанный лук и чеснок, солим и перчим по вкусу. Осторожно вводим "чили". Для любителей погорячее не жадничаем с приправой.

Далее выкладываем фарш в форму для запекания и сверху ровным слоем укладываем предварительно расчлененные на 2 части полбанки зеленых оливок. Поверх оливок аккуратно укладываем порезанную куриную грудку.

                  

На втором этапе готовим пюре из кукурузы. Для чего сливаем из банок жидкость и полученные зерна  закидываем в блендер с молоком и оливковым маслом. Жмем на педаль и превращаем сию массу в нежное кукурузное пюре.

Полученное пюре  равномерно распределяем поверх курицы. Сверху присыпаем все тертым пармезаном и отправляем в разогретую до 200 C духовку на 30 минут. После чего прибавляем жару до 225 C  и запекаем еще 15 минут.

              

Употребляем в горячем виде в компании приятных донов и бутылочки серебряной  "Ольмеки".

 

 

 

Приятного аппетита!

 

 

 

 

 

 

Горячие блюда
