Мексиканцы отдыхают, когда их блюда запекают…
С наступлением холодов, как правило, хочется чего-нибудь горячительного... И лучше не того, что разливается с радостным бульканьем по стаканам, а чего-нибудь этакого... Способствующего хорошему пищеварению, и чтобы полезно, и не слишком жирно, и чтобы сама мысль об этом чудесном согревала...
Порывшись в памяти и в кулинарной книге, бодрый мозг Coallы, в отличие от ее изможденного диетами желудка, выдал на-гора восхительный рецепт не самой простой запеканки с национальными вкраплениями славной страны Мексики.
Для приготовления сего шедевра в ближайшей торговой точке было закуплено:
- фарш говяжий - 0.5 кг
- оливки зеленый - 1 банка
- грудь курячья подкопченая (2 размер) - 2 шт
- кукуруза консервированная - 2 банки
- молоко -1 ст.ложка
- лук репчатый - 2 шт.
- чеснок - 3 зубч.
- приправа злая системы "чили", соль, перец - по вкусу
- сыр ситемы "пармезан" - 200 гр
- масло оливковое - 3 ст. ложки
На первом этапе обжариваем фарш на оливковом масле. Далее в него добавляем мелко порезанный лук и чеснок, солим и перчим по вкусу. Осторожно вводим "чили". Для любителей погорячее не жадничаем с приправой.
Далее выкладываем фарш в форму для запекания и сверху ровным слоем укладываем предварительно расчлененные на 2 части полбанки зеленых оливок. Поверх оливок аккуратно укладываем порезанную куриную грудку.
На втором этапе готовим пюре из кукурузы. Для чего сливаем из банок жидкость и полученные зерна закидываем в блендер с молоком и оливковым маслом. Жмем на педаль и превращаем сию массу в нежное кукурузное пюре.
Полученное пюре равномерно распределяем поверх курицы. Сверху присыпаем все тертым пармезаном и отправляем в разогретую до 200 C духовку на 30 минут. После чего прибавляем жару до 225 C и запекаем еще 15 минут.
Употребляем в горячем виде в компании приятных донов и бутылочки серебряной "Ольмеки".
Приятного аппетита!