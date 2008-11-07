Вот ведь удивительно! Едят итальянцы свою пасту каждый день, и так всю жизнь, и не надоедает. А у нас некоторые несознательные члены семьи смотрят за ужином в тарелку и ноют: опя-а-а-ать макароны?... Знаете, почему? У них одной только пасты больше ста видов! А к каждому виду – свои соусы и подливки. А еще лазанья, да запеканки разнообразнейшие – правильно, макаронные! Вот и получается, что можно целый год «макаронами питаться», и выходит, что каждый день – новое блюдо. Изобретательные они, эти итальянцы.

Как правильно подать – это целая наука. Традиционно, спагетти, макароны и прочие длинные тонкие готовят с соусом из морепродуктов. Густой мясной соус на основе фарша подойдет к коротким толстым трубочкам, он хорошо удерживается на такой пасте, так как попадает внутрь макаронин и в бороздки на поверхности. Сливочные, сырные и томатные соусы – к плоским видам пасты (типа «бантиков» - фарфалле), такой соус неплохо их обволакивает. К разнообразным типам «спиралек» и коротким рифленым макаронинам подойдут овощные подливы.

В общем, не одну тысячу вкусных блюд можно приготовить по простой формуле «паста+соус». В прошлом году «U-Вкуснятина» уже знакомила вас с двумя такими вкусняшками - с соусом из рыбы и морепродуктов. Ну, очень вкусно! Как в ресторане! Не видели? Читайте здесь - " А ваша паста полезна для зубов? " и " Где, где... В гнезде! "

А я сегодня хочу представить на ваш суд вариацию на ту же тему – с креветками и сливочным соусом.

Спагетти с креветками и сливочно-икорным соусом

Подойдет для субботнего ужина

Понадобится:

Спагетти – 200 гр.;

Креветки варено-мороженые в панцире – 500 гр.;

Апельсиновый или лимонный сок – 2 ст.л.;

Цедра с половины апельсина (или лимона) – примерно 1 чайная ложка;

Сливки (33%) – 200 мл. (менее жирные могут свернуться при добавлении лимонного сока!);

Коньяк – 1 ст.л.;

Икра красная – 60 гр.;

Соль, перец черный.

Примечание:

а). На мой вкус, самую лучшую икру производят «Тунайча» и «Красная речка». Если открыли жестяную банку, и сразу всю икру не съели, переложите в стеклянную или пластиковую емкость и плотно закройте. Хранится 5-7 дней при температуре 0 - +2 градуса. Если будете покупать икру весовую, то не берите с прилавка уже расфасованную (неизвестно когда), а просите положить из лотка (из витрины холодильника).

б). Коньяк можно заменить белым вином – получите более нежный, тонкий вкус соуса. Или рыбным бульоном – будет безалкогольный детский вариант. Только вина или бульона нужно больше – почти четверть стакана, и тогда соус придется немного уварить.

в). Возьмите правильные макароны – из твердых сортов пшеницы ("durum"). На вид такая паста гладкая, желтоватая, поверхность с блеском, на изломе – ровная, без зазубрин и шероховатостей. В пачке не должно быть крошек, обломков, мучной пыли.

1. Креветки, не размораживая, залить кипятком и оставить до остывания воды. Очистить. Если у вас креветки уже очищенные – вам повезло, переходите на следующий уровень

2. Можно сразу поставить воду на спагетти – пока готовим все ингредиенты, вода как раз закипит. Напомню, что на каждые 100 граммов пасты (то есть вообще любых макарон) нужно взять 1 литр воды и 1 полную чайную ложку соли.

3. Натереть цедру с половины лимона (или апельсина), нам нужна 1 чайная ложка цедры (примерно). Выжать 2 столовых ложки сока.

4. Теперь можно поставить вариться спагетти – пока они варятся, соус будет готов.

5. Для соуса надо разогреть на маленьком огне сливки, добавить в них цедру, коньяк и сок лимона. Лимонный сок добавляйте понемногу и хорошо мешайте. Несколько минут подержите на огне, помешивая. Если вместо коньяка возьмете белое вино, то поварить соус надо будет немного дольше, чтобы выпарился и загустел. Посудину для приготовления соуса берите с толстым дном (если есть такая, конечно). Будет равномернее готовиться и меньше вероятность, что пригорит.

Можно подсолить, только всего капельку-щепоточку, потому что потом добавится икра – а она соленой может быть. Лучше потом досолите, если захочется. И чуточку перца добавьте.

6. Теперь соусу надо немного остыть, буквально несколько минут – и можно добавлять в него икру. Просто положите и размешайте Соус готов!

7. Спагетти откиньте на дуршлаг. Кстати, правильная паста из твердой пшеницы не нуждается в промывании. В сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите креветки, прогрейте 1-2 минуты, не больше – а то станут жесткими.

Добавьте спагетти, перемешайте, готовьте еще минуты две – готово! Выкладывайте на тарелки, поливайте соусом.