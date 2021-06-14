Вкусно и полезно! Мультиовощная запеканка

Летом хочется чего-то легкого, овощного, но в то же время сытного. Да и плиты стоять не хочется в жару. Выручит нас рецепт запеканки в духовке - вкусно и легко готовится. Предлагаю сделать полезную запеканку - отличное сочетание овощей, которое оценит вся семья!

Овощная запеканка в духовке

Понадобится Для овощных слоев: Баклажан - 1 шт. Картофель - 4 шт. Морковь - 1 шт. Кабачок - 2 шт. Лук - 1 шт. Помидор - 1 шт. Для заливки: Сыр - 100 г Яйцо - 1-2 шт Сметана - 3 ст.л.

Приготовление

1. Натираем на крупной терке картофель, кабачок и морковь. Картофель можно немного отжать, чтобы убрать из него лишнюю жидкость.

2. Выкладываем слои: картофель - морковь - кабачок - картофель - кабачок. Не забывайте солить/перчить каждый слой! Картофель и кабачок можно выложить в один слой - кому как нравится и как подсказывает фантазия.

3. После выкладывания всех натертых овощей кладем баклажан, порезанный нетолстыми кружочками, и солим. Важно нарезать колечки потоньше, чтобы он успел пропечься с остальными овощами.

4. Поверх баклажанов идут луковые кольца. Завершаем запеканку помидором, нарезанным кружочками. Снова солим.

5. Готовим заливку. Натираем сыр, добавляем сметану, яйца, специи (у меня соль, перец, сухой чеснок).

6. Заливаем овощи полученной смесью и ставим в духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов.

Вкусный обед или ужин вам обеспечен!

Приятного аппетита!