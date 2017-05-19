Карри из цветной капусты с картофелем

Простое и вкусное овощное блюдо по индийским мотивам – карри из цветной капусты и картошки. Готовить легко, насыщает без тяжести. Отличное блюдо для летних обедов-ужинов, возьмите на заметку!

Как правило, карри – неострое блюдо, но вы можете добавить острый перчик или тертый имбирь, если хотите. Это добавит пикантности и сделает аромат карри еще богаче.

Для справки:

Ка́рри — название разнообразных распространённых на юге Индии пряных густых жидких блюд из тушёных овощей, бобовых и/или мяса. Карри обычно приправляются пряной смесью приправ и, как правило, подаются с рисом. Смесь приправ для карри также называется карри. (Википедия)

Понадобится: Цветная капуста – 1 головка среднего размера;

Картофель – 3-4 шт.;

Лук порей или репчатый – 1/2 шт.;

Чеснок – 2 зубка;

Масло топленое или растительное для жарки – 4 ст. л.;

Приправа «Карри» – 1 ч. л. (или больше, по вкусу);

Соль – 1 ч. л.;

Зира – 1 ч. л.;

Вода – полстакана или чуть больше,

Зелень кинзы или петрушки.

1. Пропорции капусты и картошки в этом блюде можно менять в любую сторону, как вам нравится, или вообще приготовить карри только из капусты или из одного картофеля.

2. Картошку нарежьте кусочками размером 1,5-2 см. Разберите на соцветия капусту, крупные – разрежьте, так, чтобы получились кусочки примерно одного размера с картошкой или чуть больше.

3. Лук-порей нарежьте шайбами (репчатый лук – кубиками среднего размера), чеснок порубите мелко.

4. Разогрейте в сотейнике или сковороде с толстым дном масло на среднем огне, положите лук, чеснок и зиру. Жарьте, помешивая, минуту-полторы, и добавьте карри.

Перемешайте, прогрейте еще 1 минуту и влейте воду. Дайте покипеть пару минут, получится оранжево-желтая, душистая и пряная заливка.

5. Положите нарезанную картошку и капусту, перемешайте, чтобы все овощи покрылись специями. Посолите.

6. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне минут 10-15, пока овощи не станут мягкими. За это время перемешайте один-два раза.

7. Готовое блюдо посыпьте нарезанной петрушкой или кинзой. Карри получилось ярким, ароматным, сочным. Количество приправ и остроту можно регулировать под свои вкусы. Обязательно буду готовить летом!

Приятного аппетита!