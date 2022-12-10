Оджахури. Мясо с картофелем по-грузински
Оджахури на грузинском языке означает «семейное», блюдо по этому рецепту готовят из жареного мяса с картофелем с добавлением традиционных грузинских специй. Можно использовать говядину, свинину и даже курицу.
В Грузии блюдо готовится и подается на кеци - глиняной сковороде, но можно использовать и казан, и сковороду с толстым дном. Вкус будет немного отличаться, однако способ приготовления и нужные специи придадут оджахури тот самый грузинский колорит.
Оджахури по-грузински
Ингредиенты:
- картофель 6 средних шт.;
Приготовление:
1. Нарезаем мясо крупными кусками, примерно 3 на 3 см (немного мельче, чем на шашлык), предварительно срезав лишний жир. Лук нарезаем полукольцами. Чеснок (половину) тонкими лепестками.
В миске смешиваем мясо, чеснок, лук и специи. Заматываем миску в пищевую пленку и убираем в холодильник мариноваться на пару часов, можно оставить на ночь.
2. Картошку чистим и нарезаем примерно такими же по величине кусками, как и мясо. Смешиваем с паприкой, черным перцем, солью и растопленным сливочным маслом. Отправляем в духовку, разогретую до 180⁰, на 25-30 минут.
В оригинальном рецепте блюдо готовится в специальной посуде, где продукты равномерно прогреваются, но, раз мы готовим в сковороде, я решила запечь картошку, вместо того, чтобы жарить ее. Так картошка точно дойдет до готовности и не пригорит, внутри она получится мягкая, а корочка будет хрустящей.
3. Когда картошка будет почти готова, начинайте жарить мясо (достаньте его из маринада, оставив лук). В сковороду наливаем масло так, чтобы оно покрыло дно, хорошо его разогреваем (опустили кусочек мяса, масло зашкворчало) и выкладываем половину мяса. Если масло не пузырится, нужно немного подождать, иначе мясо потеряет весь сок и не будет красивой корочки.
Жарим до румяной корочки, периодически помешивая, 7-10 минут. Чтобы убедиться, чтт мясо готово, возьмите самый большой кусок со сковороды и разрежьте его пополам, если мясо белое и легко жуется - готово, доставайте первую партию из сковороды и перекладывайте в тарелку. Жарим вторую часть мяса.
4. Вторая партия готова, нужно её достать и обжарить лук из маринада до мягкости (несколько минут), затем добавить оставшийся чеснок, нарезанный лепестками, прогреть его.
4. Теперь соединяем в сковороде всё мясо и картошку. Если любите томаты, на этом этапе можно добавить две помидорки, нарезнные дольками. В данном блюде они - не обязательный ингредиент.
Постоянно помешивая, тушим еще 3-4 минуты, затем добавляем листочки кинзы, убираем с огня и накрываем крышкой.
Через 5 минут можно подавать к столу.
Приятного аппетита!