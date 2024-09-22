Печеночный торт с тыквенным кремом. Нежно и вкусно!

Печеночный торт можно приготовить не только из говяжьей печени с луком и морковью. Рецепт можно разнообразить, очень нежный вариант получается, если взять куриную печень, а в фарш добавить тыкву или кабачок. Можно вместо традиционной начинки прослоить печеночные коржи кабачковыми блинчиками, можно добавить грибы с луком, печеное яблоко с горчицей, чернослив, оливки, тертые огурчики с чесноком или яйцо с зеленым луком. Хоть каждый день готовить новый вариант рецепта!

Сегодня сделаем печеночный торт с печеной тыквой и тыквенным кремом - наслаждение для гурманов! Рецепт мы подсмотрели у Алины Шевцовой, кулинарного блогера.

Печеночный торт с тыквенным кремом

Понадобится: Для коржей: 500 г куриной печени;

200 г тыквы;

3 яйца;

мука 80 г;

молоко 100 мл;

соль. Для крема: 200 г тыквы;

200 г творожного сыра;

немного мускатного ореха, паприки и корицы, половина дольки чеснока.

! Чтобы торт стал сочным, готовьте его заранее, ему нужно несколько часов настояться в холодильнике, чтобы уплотниться и пропитаться.

! Из этого количества продуктов получилось 13 коржей диаметром 20 см. Если хотите сделать торт побольше, увеличьте количество продуктов.

! Тыквенного крема можно сделать в полтора-два раза больше, чтобы более щедро прослоить печеночные коржи (и вообще, он очень нежный и вкусный, съедается ложкой).

! Берите только свежую печень, не замороженную, тогда в блюде она не будет горчить.

Приготовление:

1. Первым делом мякоть тыквы режем кусочками 2-3 см и укладываем в форму на фольгу так, чтобы ей потом закрыть тыкву сверху. Посыпьте тыкву мускатным орехом, корицей, можно использовать веточку розмарина. Сбрызните маслом. Посолите и поперчите по вкусу.

2. Тыкву ставим запекаться в духовку (температура 190 ℃). Понадобится от 20 до 30 минут - зависит от тыквы и от духовки. Проверяйте готовность вилкой, тыква должна стать мягкой.

3. Куриную печень моем, убираем прожилки. Измельчаем в пюре блендером. В печеночный фарш, чтобы коржи получились сочными и эластичными, добавляем яйца, половину печеной тыквы и снова измельчаем.

Насыпаем муку частями, перемешивая, затем постепенно подливаем молоко. Тесто должно быть похоже на тесто для оладий, не жидким! Поэтому может понадобиться или добавить еще немного муки, или подлить молока. Смотрите по консистенции. Оставляем настояться 10–15 минут.

4. Выпекаем коржи на сковороде диаметром от 15 до 20 см, чтобы они были ровными. На среднем огне, на хорошо раскаленной сковороде, как обычные блины. Маслом смазывайте совсем немного.

Коржи должны сверху должны почти полностью «схватиться», став сначала светло-розовыми, потом по краям обретут цвет готовой печени. Это быстро, минута-полторы. Аккуратно переворачиваем корж с помощью двух лопаток и допекаем еще полминутки.

Коржи получаются тонкими и довольно эластичными, при этом нежными за счет тыквы в фарше.

5. Делаем крем: оставшуюся половину печеной тыквы взбиваем с творожным сыром, если любите, приправьте чесноком, щепотку сахара, посолите слегка и поперчите.

В начальном рецепте коржи прослаивали майонезом и сочной начинкой из обжаренных моркови и лука. Наш вариант более диетический, майонез мы заменили на творожный сыр, а тыкву запекли.

6. Коржи выкладываем на плоскую тарелку, каждый смазываем тыквенным кремом. Из этого количества крема прослойки на весь торт хватит, если добавлять по столовой ложке с горкой. Если приготовите больше крема, смело кладите пару ложек, будет сочнее.

Последний корж смажьте кремом и украсьте по вашему вкусу - тертым сыром, половинками черри, обжаренными рублеными грецкими орехами.

Поставьте на несколько часов в холодильник.

Приятного аппетита!