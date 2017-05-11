Говядина с перцем и помидорами, тушеная в мультиварке
Паприкаш – популярное венгерское блюдо из молодого нежирного мяса или рыбы, тушеное с паприкой, помидорами и сметаной. Я приготовила говядину по мотивам этого блюда, получился неклассический, но вкусный паприкаш – мягкая и нежная говядина в ароматной яркой подливке. В мультиварке готовить легко и удобно, рекомендую!
Понадобится:
1. Говядину нарежьте кусочками размером около 3 см. В мультиварке на режиме «жарка», «выпечка» разогрейте пару столовых ложек растительного масла и обжарьте мясо.
Влейте в чашу мультиварки полстакана воды и включайте режим «тушение» - мясо будет готовиться при относительно невысокой температуре долго, зато получится мягким и нежным. Я готовлю говядину около часа.
2. Поставили мясо тушить - готовим овощи. Перец нарежьте соломкой, лук полукольцами или четвертинками, чеснок нарубите.
Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками.
3. Перец и чеснок добавьте к мясу сверху не перемешивая.
4. В сковороде с толстым дном разогрейте масло, положите лук и потушите на небольшом огне до легкого изменения цвета. Добавьте порошок паприки, перемешайте, прогрейте 1 минуту и добавьте помидоры. Тушите на среднем огне минут 10 и переложите в мультиварку, к мясу.
5. Добавьте соль, перец, по желанию – тмин, молотый или цельные семена. Готовьте на «тушении» до мягкости мяса.
6. Когда говядина стала мягкой, заправьте блюдо сметаной. Тщательно перемешайте 100-150 гр. сметаны и столовую ложку муки, чтобы получилось без комочков. Добавьте немного бульона, в котором тушится мясо, или просто воды, и еще раз размешайте.
Смесь станет более жидкой и легко соединится с мясом и овощами. Добавьте в мультиварку, аккуратно размешайте и дайте закипеть. Я поменяла режим с «тушения» на «выпечку», чтобы соус быстрее закипел, и сразу после закипания выключила.
7. Получился ароматный, сочный паприкаш с говядиной: нежное мясо в сметанном подливе. Подавайте мясо с гарниром из отварного картофеля, с картофельным пюре или с макаронами, с овощным салатом и свежей зеленью.
Приятного аппетита!