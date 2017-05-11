Говядина с перцем и помидорами, тушеная в мультиварке

Паприкаш – популярное венгерское блюдо из молодого нежирного мяса или рыбы, тушеное с паприкой, помидорами и сметаной. Я приготовила говядину по мотивам этого блюда, получился неклассический, но вкусный паприкаш – мягкая и нежная говядина в ароматной яркой подливке. В мультиварке готовить легко и удобно, рекомендую!

Понадобится: Мякоть говядины – 800 гр.;

Перец сладкий – 2-3 шт.;

Помидоры – 2-3 шт.;

Лук репчатый – 2 шт.;

Чеснок – 2 зубка;

Сладкая паприка (смолотый в порошок сушеный сладкий перец) – 2 ст. л.;

Масло растительное для жарки – 4 ст. л.;

Сметана – 100-150 мл;

Мука – 1 ст. л. без горки;

Соль – 1 ч. л.;

Тмин, перец молотый – по желанию.

1. Говядину нарежьте кусочками размером около 3 см. В мультиварке на режиме «жарка», «выпечка» разогрейте пару столовых ложек растительного масла и обжарьте мясо.

Влейте в чашу мультиварки полстакана воды и включайте режим «тушение» - мясо будет готовиться при относительно невысокой температуре долго, зато получится мягким и нежным. Я готовлю говядину около часа.

2. Поставили мясо тушить - готовим овощи. Перец нарежьте соломкой, лук полукольцами или четвертинками, чеснок нарубите.

Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками.

3. Перец и чеснок добавьте к мясу сверху не перемешивая.

4. В сковороде с толстым дном разогрейте масло, положите лук и потушите на небольшом огне до легкого изменения цвета. Добавьте порошок паприки, перемешайте, прогрейте 1 минуту и добавьте помидоры. Тушите на среднем огне минут 10 и переложите в мультиварку, к мясу.

5. Добавьте соль, перец, по желанию – тмин, молотый или цельные семена. Готовьте на «тушении» до мягкости мяса.

6. Когда говядина стала мягкой, заправьте блюдо сметаной. Тщательно перемешайте 100-150 гр. сметаны и столовую ложку муки, чтобы получилось без комочков. Добавьте немного бульона, в котором тушится мясо, или просто воды, и еще раз размешайте.

Смесь станет более жидкой и легко соединится с мясом и овощами. Добавьте в мультиварку, аккуратно размешайте и дайте закипеть. Я поменяла режим с «тушения» на «выпечку», чтобы соус быстрее закипел, и сразу после закипания выключила.

7. Получился ароматный, сочный паприкаш с говядиной: нежное мясо в сметанном подливе. Подавайте мясо с гарниром из отварного картофеля, с картофельным пюре или с макаронами, с овощным салатом и свежей зеленью.

Приятного аппетита!