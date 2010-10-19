Пока свежий урожай цветной капусты есть на прилавках овощных лотков, надо успеть сполна насладиться этим вкусным низкокалорийным продуктом, который быстро готовится, легко усваивается и очень богат микроэлементами и витаминами. Употребление цветной капусты обогащает организм железом и витамином С, способствует выведению токсинов, улучшает состояние кожи и волос.

Среди всяких-разных рецептов приготовления цветной капусты неизменно лидируют «жареная, в сухарях», «запеченная с яйцом и сыром» и «в кляре». Кстати, а вы знаете, что к «жареной, в сухарях» сухарный соус готовится отдельно? Надо раскрошить или натереть на терке чуть подсохший белый хлеб или батон, распустить в сковородке кусок хорошего сливочного масла и на среднем огне, помешивая, поджарить крошки до зарумянивания. Посолить, и полить-посыпать этим сухарным соусом отварную цветную капусту; по желанию, после варки капусту тоже можно слегка обжарить. При таком подходе как раз и получается нежная капуста в румяных, хрустящих хлебных крошках!

Сегодня предлагаю запечь цветную капусту с брынзой в сливочном соусе – густые соусы на основе сливок, молока хорошо гармонируют с цветной капустой, не перебивая её деликатного вкуса. А для тех, кто предпочитает блюда «полегче», без муки и сливок – цветная капуста с орехами и ароматом лимона. Очень вкусно. Пробуем?

Цветная капуста, запеченная с брынзой

Понадобится:

Цветная капуста – 1 кг;

Брынза – 100 гр.;

Масло сливочное – 50-60 гр.;

Мука – 2 полные столовые ложки;

Сливки 10% или молоко – 1,5 стакана;

Соль, перец, приправы по вкусу.

Стакан 250 мл.

· Цветную капусту перед запеканием нужно слегка отварить. Разберите её на букетики-соцветия примерно одного размера, опустите в кипящую воду и варите минут 7, главное – не переварить, а то при запекании совсем раскиснет. Можно приготовить и на пару. Выньте сваренную капусту на дуршлаг или сито, чтоб стекла вода.

· К нежному вкусу цветной капусты лучше всего подойдет молочный или сливочный соус. Вот соусом и займемся: на сковородке надо растопить сливочное масло, и поджарить в нем муку – до светло-коричневого цвета, как чай с молоком. Когда мука подрумянится, у неё появится приятный, немного ореховый запах (и вкус), тогда понемногу добавляю подогретые сливки, хорошо размешивая, чтобы получился густой однородный соус. Соус приправьте по вкусу – немного соли, с учетом солености брынзы, перец черный молотый, щепотку мускатного ореха.

· Включаю духовку, чтоб разогревалась – до 190-200 градусов. Пока духовка греется, в жаропрочную форму выкладываю капусту, вперемешку с кубиками брынзы, и заливаю соусом. Запекать будем минут 30, до зарумянивания.

Готовое блюдо посыпьте колечками зеленого лука или петрушкой.

Приятного аппетита!

Это блюдо вкусно как само по себе - как вариант «девочкового» ужина, например - так и в качестве гарнира к запеченному мясу или курице.

Цветная капуста с орехами

Понадобится:

Цветная капуста – 600 гр.;

Миндаль жареный – 150 гр.;

Половинка лимона.

Растительное масло – 3-4 ложки;

Чеснок – 1-2 зубчика;

Соль, мускатный орех, розовый перец, черный молотый перец.

· Цветную капусту разберите на соцветия-букетики и отварите или приготовьте на пару.

· Пока капуста варится, готовим соус. Надо натереть цедру с лимона - чуть меньше чайной ложки. Жареный миндаль нарубить, не очень крупно. (Если миндаль не жареный, его можно нарубить и поджарить вместе с чесноком, только внимательно следите, и помешивайте, чтоб не подгорел).

· Разогрейте в сковороде или сотейнике растительное масло, и прогрейте-поджарьте пару зубков чеснока, чтобы масло приобрело чесночный запах. Потом чеснок можно вынуть и выбросить – в этом случае его даже можно не чистить перед обжариванием, а только раздавить плоскостью ножа. Я люблю чеснок, и поэтому оставляю его в масле – после тепловой обработки его острота и резкий вкус уменьшаются.

· Соедините с маслом орехи, цедру лимона, соль, щепотку мускатного ореха и перец – соус готов. Перемешайте его с капустой и подавайте как самостоятельное блюдо или как гарнир к запеченному мясу.