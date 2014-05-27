Рецепты для мультиварки. Курица с горошком в сметанном соусе

Нередко самым удачным и вкусным оказывается то блюдо, на которое затрачено меньше всего усилий. Это как раз такой случай: курица с горошком в сметанном соусе готовится в мультиварке, из доступных продуктов, легко и просто.

Если такого рецепта еще нет в вашем «кулинарном арсенале» – пробуйте и берите на заметку!

Курица с горошком в мультиварке

Понадобится: Куриные бедра (голени) – 800 гр.- 1 кг.; Морковь – 1-2 шт.; Горошек консервированный – 1 банка (маленькая или большая – по желанию; Мука – для панировки + 1 чайная ложка для соуса; Сметана 20% - 200 гр.; Масло топленое (можно растительное) для обжаривания; Чеснок - по вкусу; Соль, перец.

* Можно приготовить таким способом не только куриные бедра или голени, но и целую курицу, тогда нужно будет разделать её на небольшие кусочки. Я снимаю с курицы кожу, это – по желанию.

* В тарелке смешиваю муку с солью (если хотите, добавьте и черный молотый перец). Обваляйте кусочки курицы. В мультиварке на режиме «Выпечка» разогреваю топленое масло и при открытой крышке обжариваю кусочки мяса с обеих сторон до легкого золотистого цвета.

Можно совсем не обжаривать! Без масла и калорий меньше, и тоже вкусно!

* Пока курица жарится, режу морковь мелкими кубиками, размером примерно с горошину: сначала морковь нарезаю вдоль, пластинками, затем длинными полосками толщиной ок. 5 мм, и, наконец, кубиками. Мне нравится, когда овощи в блюде близкие по размеру и форме. Для быстроты можно нарезать на бёрнеровской шинковке или даже на крупной терке натереть. Это немного изменит внешний вид и вкус блюда, но, конечно, не испортит его.

* Чеснок кладу головкой, срезав макушку так, чтобы показалась чесночная мякоть. Это дает блюду легкий чесночный аромат без остроты. По желанию количество чеснока можно уменьшить или совсем не класть; а если хотите сделать подливку острее, пару зубков пропустите через пресс и добавьте в сметанный соус (про соус – дальше).

* Обжаренную курицу раздвигаю к стенкам мультиварки. В центр кладу морковь и тоже обжариваю, чуть-чуть. Затем возвращаю курицу на место, кладу чеснок головкой, выкладываю горошек вместе с жидкостью из банки (пару ложек жидкости оставьте, для соуса).

* Чайную ложку муки размешайте с жидкостью от горошка, тщательно, чтобы не было комочков, и добавьте в сметану. Перемешайте и вылейте в мультиварку. Мука сделает подливку более густой и однородной.

* Жду несколько минут, чтобы сметана прогрелась почти до кипения, и переключаю с «Выпечки» на «Тушение». Готовлю еще минут 20-30, в конце проверяю, готова ли курица (протыкаю ножом или вилкой, насколько легко входит в мясо).

* Ориентируйтесь по своей мультиварке, какой режим выбрать. Я перехожу на «Тушение», потому что на «Выпечке» у меня слишком бурное кипение, и сметана в подливке сворачивается, а овощи быстро развариваются. Моя мультиварка Panasonic SR-TMH18.

* Получилась сочная, мягкая курица с нежной и ароматной сметанной подливкой, в которую вкусно обмакнуть кусочек хлеба. Это блюдо прекрасно уживается с разными гарнирами, из традиционных: рис, греча, отварная картошка. Подойдут любые макаронные изделия, особенно рифленые-крученые: они хорошо удерживают на ребристой неровной поверхности сметанный соус. Завершающим штрихом будет зеленый листовой салат.

Приятного аппетита!