Запеченные мясные рулетики с картофельными дольками

Вы наверняка много раз запекали свинину в духовке и иногда сталкивались с тем, что мясо получается жестковатым, потому что теряет слишком много сока. Предлагаю простой и интересный рецепт из свинины, в котором время запекания значительно сокращается и мясо сохраняет свою сочность и мягкость - мясные рулетики с начинкой из "зеленого масла" с нежнейшим ароматным картофелем.

Мясные рулетики с картофельными дольками, запеченные в духовке

Ингредиенты: - свинина (для запекания или окорок) - у меня кусок 1,8 кг;

- сливочное масло - 1/2 пачки, растительное масло - 1 ст. ложка;

- картофель - 8-10 шт.;

- укроп - пучок, чеснок - 2 зубчика;

- соль,перец, паприка и приправы по вкусу.

Понадобятся длинные деревянные шпажки, противень с высокими бортиками.

Приготовление:

1. Масло достаньте из холодильника, чтобы стало мягким.

2. Свинину вымойте, обсушите, срежьте излишки жира. Нарежьте поперек волокон на стейки толщиной примерно 1 см. У меня получилось из этого количества мяса 11 штук.

3. Хорошо отбейте стейки с обеих сторон. Используйте полиэтиленовый пакет или пищевую пленку, положив кусочек мяса внутрь, так вы сохраните доску и стол чистыми.

4. Каждый стейк нужно посолить, поперчить, по желанию добавить любимые травы и посыпать паприкой.

5. Готовим "зеленое масло" - мелко нарубите укроп, смешайте размягченное масло с укропом и чесноком.

6. Каждый стейк смажьте тонким слоем масла с одной стороны и сверните в рулет. Сливочное масло напитает мясо во время готовки и оно останется сочным. А все, что растает - напитает вкусным соком картофель!

7. Картошку режем дольками, в глубокой миске перемешиваем со специями и столовой ложкой растительного масла, выкладываем на противень с высокими бортиками.

8. Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Рулетики уложите на доске рядком по 5-6 штук (по ширине вашего противня) и проткните насквозь, используя 3-4 шпажки. Рулетики должны сидеть на шпажках довольно близко друг к другу.

9. Уложите мясные рулеты поверх картофеля, оперев кончики шпажек на края, накройте фольгой или смоченной бумагой для выпечки. Поставьте в духовку на нижний уровень на 25-30 минут.

10. Проверьте готовность картофеля и мяса шпажкой (картофель легко протыкается, из мяса выделяется прозрачный сок). Снимите бумагу и переставьте противень на верхний ярус еще на 10-15 минут, чтобы рулетики подрумянились. Ориентируйтесь во времени приготовления на особенности своей духовки!

Всё готово! Приятного аппетита!