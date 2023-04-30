Запеченные мясные рулетики с картофельными дольками
Вы наверняка много раз запекали свинину в духовке и иногда сталкивались с тем, что мясо получается жестковатым, потому что теряет слишком много сока. Предлагаю простой и интересный рецепт из свинины, в котором время запекания значительно сокращается и мясо сохраняет свою сочность и мягкость - мясные рулетики с начинкой из "зеленого масла" с нежнейшим ароматным картофелем.
Мясные рулетики с картофельными дольками, запеченные в духовке
Ингредиенты:
- свинина (для запекания или окорок) - у меня кусок 1,8 кг;
Приготовление:
1. Масло достаньте из холодильника, чтобы стало мягким.
2. Свинину вымойте, обсушите, срежьте излишки жира. Нарежьте поперек волокон на стейки толщиной примерно 1 см. У меня получилось из этого количества мяса 11 штук.
3. Хорошо отбейте стейки с обеих сторон. Используйте полиэтиленовый пакет или пищевую пленку, положив кусочек мяса внутрь, так вы сохраните доску и стол чистыми.
4. Каждый стейк нужно посолить, поперчить, по желанию добавить любимые травы и посыпать паприкой.
5. Готовим "зеленое масло" - мелко нарубите укроп, смешайте размягченное масло с укропом и чесноком.
6. Каждый стейк смажьте тонким слоем масла с одной стороны и сверните в рулет. Сливочное масло напитает мясо во время готовки и оно останется сочным. А все, что растает - напитает вкусным соком картофель!
7. Картошку режем дольками, в глубокой миске перемешиваем со специями и столовой ложкой растительного масла, выкладываем на противень с высокими бортиками.
8. Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Рулетики уложите на доске рядком по 5-6 штук (по ширине вашего противня) и проткните насквозь, используя 3-4 шпажки. Рулетики должны сидеть на шпажках довольно близко друг к другу.
9. Уложите мясные рулеты поверх картофеля, оперев кончики шпажек на края, накройте фольгой или смоченной бумагой для выпечки. Поставьте в духовку на нижний уровень на 25-30 минут.
10. Проверьте готовность картофеля и мяса шпажкой (картофель легко протыкается, из мяса выделяется прозрачный сок). Снимите бумагу и переставьте противень на верхний ярус еще на 10-15 минут, чтобы рулетики подрумянились. Ориентируйтесь во времени приготовления на особенности своей духовки!
Всё готово! Приятного аппетита!