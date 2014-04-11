Этот рецепт я увидела 15 лет назад в переводной книжке «Домашний пир» издательства Ридерз Дайджест, и с тех пор нет-нет, да и приготовлю. Кобблер – это, оказывается, не только напиток, это еще и разновидность быстрого пирога: нижней корочки у него нет, а вместо верхней, поверх сочной начинки, запекаются лепешки. Чаще делают фруктовый или ягодный кобблер, но, по-моему, с этими хрустящими лепешками отлично сочетается и мясная начинка, и вообще так запечь можно что угодно… На что похоже? Немного на крамбль, на жаркое в горшочках, под крышечками из теста, на верхнюю корку пирога: лепешки сверху хрустящие, а снизу пропитываются соком начинки.

К такому блюду не нужен хлеб и можно обойтись без гарнира. Взяв за основу идею, можно каждый раз готовить новое блюдо, меняя состав начинки под настроение, вкусы едоков и исходя из наличия продуктов.

Курица, запеченная с лепешками (Кобблер из курицы)

Понадобится: Курица – 500-600 гр.; Морковь – 2 шт.; Кабачок – 1-2 шт. Лук репчатый – 1 шт.; Чеснок – 3-4 зубка; Мука – 1 столовая ложка без верха; Молоко – 170 мл.; Масло растительное – 4 столовых ложки; Соль, перец, приправы. Тесто для лепешек: Мука – 240 гр. (1,5 стакана); Разрыхлитель – 1,5 ч.л.;

Соль – 1/2 ч.л.;

Масло сливочное – 50 гр.; Молоко (кефир, простокваша) – 150-160 мл.

! Стакан 250 мл.

* Курицу нарежьте небольшими кусочками. Я взяла мясо с куриных бедер (без кожи и кости). Сразу же нужно подготовить овощи, чтобы потом одно за другим добавлять в сковороду: морковку – кружками или полукружьями, лук – перьями, кабачки – крупно. Я режу в зависимости от размера, маленькие – пополам, побольше - на четвертинки, и потом крупными кусочками. Чеснок кладу головкой, зачистив донышко (поскоблить, чтобы не было грязи) и срезав макушку, чтобы показалась мякоть.

* Замесите тесто для лепешек: муку смешайте с разрыхлителем и солью, добавьте мягкое, подтаявшее масло, перемешайте – получится сухая крошка. Добавьте молоко и замесите тесто. Тесто будет мягкое, к рукам не липнет. Накройте его, пусть постоит.

* Заранее разогрейте духовку до 220 градусов.

* Разогрейте в глубокой сковороде масло, и быстро – 2-3 минуты – обжарьте мясо, добавьте морковь и лук и готовьте до легкого зарумянивания. Положите чеснок и кабачок, готовьте еще 3-4 минуты. Посолите и приправьте.

* Столовую ложку муки без горки (снимите лишнее ножом вровень с краями) равномерно просейте прямо в сковороду, перемешайте, чтоб мука распределилась по мясу и овощам, и влейте молоко. Перемешайте и прокипятите 2-3 минуты. Таким способом подлив получается без комочков.

* Переложите мясо и овощи в форму для запекания, в которой будете подавать на стол. Тесто раскатайте в пласт толщиной примерно 1,5 см, по размеру формы. Разрежьте лепешку на секторы, или выемкой сделайте круглые лепешечки. Уложите тесто поверх начинки, и можно отправлять в духовку – на 20-25 минут, чтобы лепешки испеклись и зарумянились. Можно смазать тесто сверху молоком и посыпать чернушкой, тмином, кунжутом, тертым сыром.

* Получились мягкие лепешки, сверху хрустящие и рассыпчатые, а снизу пропитанные соком начинки, как всеми любимая верхняя корочка пирога. Выкладывайте жаркое на тарелку вместе с подливом и кусочком лепешки, и сразу подавайте, пока горячее! Можно дополнить это блюдо зеленым салатом, или посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки, укропа.

Приятного аппетита!