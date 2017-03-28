В редакцию сайта иногда приходят письма читателей с просьбой показать рецепт блюда, которое они где-то пробовали и блюдо понравилось. Сегодня по такой просьбе публикуем рецепт рулета из капусты с мясом.

Начинку можно менять с учетом своих вкусов: сделать как на голубцы, с рисом, с морковно-луковой зажаркой, с рубленой капустой, добавить в фарш овощи или грибы.

Любителям голубцов рекомендуем взять на заметку! Большая экономия времени и упрощение процесса готовки!

Рулет капустный с мясом

Понадобится: Капуста белокочанная – 1 крупный кочан;

Фарш мясной – 600 гр.;

Яйцо – 1 шт.;

Лук репчатый – 2-3 шт.;

Соль – 1 чайн. л.;

Приправы, смесь перцев или черный перец.

• Для рулета выберите кочан капусты покрупнее, в большие листья заворачивать фарш удобнее. Подготовка капусты такая же, как на голубцы.

• Снимите поврежденные верхние листья. Вырежьте кочерыжку или просто глубоко прорежьте вокруг неё капусту, чтобы отделить листья от кочерыжки – они потом легко снимутся.

• В большую кастрюлю положите капусту, залейте кипящей водой и варите на среднем огне до смягчения листьев. Они должны стать мягче и эластичнее, но не свариться полностью. Верхние листья снимаю в процессе варки, как только они становятся полумягкими и легко отделяются от кочана. Можно снимать не по одному листу, а сразу несколько, для этого нужно вынуть капусту на блюдо, отделить мягкие листья и вернуть кочан в кастрюлю.

• Фарш можно приготовить как для голубцов, с рисом, с обжаренными морковкой и луком, или добавить в него рубленой капусты, или как фантазия подскажет. Я положила только мелко нарезанный лук, яйцо, соль и приправы, развела водой и хорошо вымесила, так, чтобы фарш стал эластичным.

• Выкладывать капустные листья для рулета лучше всего на подложке для выпечки (бумага, ткань, силикон), с помощью которой удобно сворачивать рулет. Срежьте утолщенные части листа, и выкладывайте внахлест, рядами.

• Распределите фарш поверх капустных листьев, не доходя до самых краев. Сверните рулетом при помощи подложки. С боков торчащие края листьев подогните/заверните внутрь.

• Важно! Сворачивать надо перпендикулярно тому, как выкладывали листья, иначе рулет будет разворачиваться и разваливаться. Например, выкладывали капусту внахлест сверху вниз (с дальнего края по направлению к себе), а сворачивать надо в другом направлении, справа налево (слева направо).

• Вместе с подложкой переложите на противень, налейте полстакана воды и прикройте фольгой. Запекайте в заранее разогретой духовке при 200 градусах, сначала 30 минут под фольгой, потом фольгу снимите, рулет намажьте сметаной/майонезом и запекайте еще полчаса, до румяной корочки.

• Получилось вкусно, сытно, просто. При желании слой капусты можно сделать толще. Если добавлять в фарш рис, рубленую капусту или другой наполнитель, важно не переборщить – если начинка рыхлая и рассыпающаяся, рулет сложнее резать. Чуть остывший рулет нарежьте на порции и подавайте с зеленью, свежими овощами, со сметаной.

Приятного аппетита!