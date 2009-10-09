В этом году мне досталась красивая мускатная тыква, похожая на длинный кабачок с утолщением на одном конце или гигантскую вытянутую грушу сорта «конференция» . Говорят, она замечательно и долго хранится под столом на кухне – до лета запросто, но я не удержалась… Рекомендую! Семян в ней очень мало, мякоть нежная, ярко-оранжевая, душистая и сладкая.

Традиционно считается, что сладкие сорта тыквы больше подходят для приготовления сладких же блюд: запеканок и пудингов, пирогов, кексов, оладий, творожных запеканок и суфле, а еще их можно есть сырыми – в салатах, или просто грызть, как морковку. Менее сладкие годятся для густых супов-пюре, запеканок, ризотто, мантов, хорошо сочетаются с мясом, курицей, сыром. Кстати, тыква плюс сыр – практически беспроигрышный выбор, а еще смело сочетайте её с орехами, медом, оливковым маслом. Из пряностей тыкве «к лицу» перец, чеснок, мускатный орех, кардамон, тмин, базилик, тимьян, имбирь, корица.

Напомню, что мы уже запекали курицу прямо внутри тыквы http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2787, а еще готовили запеканку с тыквой и кашу в горшочках - http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3920.

А сегодня предлагаю приготовить курицу с тыквой и грибами в сливочном соусе. Очень вкусно, да и удобно – мясо сразу с гарниром получается.

Куриные бедра с тыквой и грибами в сливочном соусе

Понадобится:

Куриные бедра – 600 гр.;

Тыква – ок. 700 гр.;

Грибы – 250 гр.;

Лук-репка – 1-2 луковицы;

Сливки 10 % (20%) – 200 мл.;

Соль;

Мука – чайная ложка с горкой для соуса + для панировки курицы;

Масло растительное для жарки;

· С куриных бедрышек снимаю кожу (мы её не любим, а вы делайте, как привыкли ), панирую бедра в муке и обжариваю до легкой румяности. Дальше куру будем тушить – кладу её в кастрюльку, доливаю две трети стакана воды, и под крышкой на маленьком огне она томится.

· Тыкву надо очистить от кожуры и семян и нарезать кубиками. Можно тоже обвалять в муке и обжарить, а можно прямо так положить к курице в кастрюльку – бедра к этому времени уже наполовину готовы, дальше пусть вместе тушатся до готовности. Солите по вкусу.

· Лук режу мелко, грибы ломтиками. На разогретой сковородке с двумя ложками растительного масла сначала пассерую лук до прозрачности, лучше не зажаривать его сильно, некрасиво будут в соусе поджаристые кусочки смотреться .

К луку добавляю грибы; когда грибы обжарятся, надо посыпать зажарку мукой и размешать – мука равномерно распределится и соус заварится без комочков.

· Теперь можно влить в луково-грибную пассеровку сливки, хорошо размешать и дать покипеть – до густоты сметаны. Время от времени помешивайте. Получился соус .

· К этому времени курица и тыква должны быть готовы, но для верности ткните их вилочкой – мягко? Отлично, осталось добавить в кастрюльку соус, помешать и потушить еще несколько минут.

Можно пробовать .