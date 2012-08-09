Чечевица с курагой и сладким перцем (рецепт с видео)
Рагу из чечевицы с курагой и сладким перцем идеально подходит для летнего обеда или ужина: оно легкое и одновременно сытное. Я часто готовлю чечевицу: зимой хочется сделать из неё что-нибудь горячее, да с куском мяса, ну, а летом достаточно добавить овощи или рыбу, или приготовить салат, особенно вкусно - с брынзой.
Чечевица содержит рекордное количество белка, и вполне заменит мясо, а овощи – это необходимая организму клетчатка и минералы. Курагу выбирайте мягкую, кисло-сладкую. В сочетании с орехами её вкус и аромат делают из простой будничной чечевицы интересное, богатое вкусовыми нюансами блюдо. Это рагу вкусно и в горячем, и в холодном виде.
В отличие от других бобовых, чечевица не требует замачивания. Время варки чечевицы зависит от её сорта, красная чечевица разваривается минут за 10, зеленая варится 20-30 минут, и сохраняет форму, поэтому её используют для салатов и вторых блюд.
Чечевица с курагой и сладким перцем
Понадобится:
Чечевица – 100 гр. (1 варочный пакетик);
Курага – 8-12 штук;
Перец сладкий желтый или оранжевый – 1 стручок;
Лук репчатый, белый – ½ луковицы.
Чеснок – 2 зубка;
Грецкие орехи – 1/3 стакана;
Соль, перец;
Зелень петрушки.
Растительное масло для жарки.
Сварите чечевицу в пакетике почти до готовности, не солить. Считается, что в соленой воде чечевица варится дольше, поэтому я солю уже практически готовое блюдо.
Курагу нарежьте соломкой, если очень сухая – предварительно замочите в теплой воде на полчаса-час, но не размачивайте сильно.
Лук нарежьте мелкими кубиками, сладкий перец - короткой соломкой или кубиками. Орехи измельчите мелко, можно блендером, а я тру на терке – орехов нужно не так много, и мне кажется такой способ проще и удобнее.
Разогрейте растительное масло, обжарьте в нем чеснок до коричневого цвета, выньте и выбросьте – чеснок отдал маслу свой аромат и больше не нужен. Ради ускорения процесса готовки обжаривание чеснока можно пропустить, а потом положить пол-зубка в почти готовое блюдо, но в этом случае вкус и аромат чеснока, конечно, будут ощущаться сильнее.
Положите в сковородку перец, готовьте несколько минут, добавьте курагу и лук. Под крышкой тушите до мягкости перца, пару раз перемешайте. Добавьте чечевицу и тертые грецкие орехи, перемешайте. Приправьте черным перцем, посолите по вкусу. Посыпьте рубленой зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите рецепт с видео