Чечевица с курагой и сладким перцем (рецепт с видео)

Рагу из чечевицы с курагой и сладким перцем идеально подходит для летнего обеда или ужина: оно легкое и одновременно сытное. Я часто готовлю чечевицу: зимой хочется сделать из неё что-нибудь горячее, да с куском мяса, ну, а летом достаточно добавить овощи или рыбу, или приготовить салат, особенно вкусно - с брынзой.

Чечевица содержит рекордное количество белка, и вполне заменит мясо, а овощи – это необходимая организму клетчатка и минералы. Курагу выбирайте мягкую, кисло-сладкую. В сочетании с орехами её вкус и аромат делают из простой будничной чечевицы интересное, богатое вкусовыми нюансами блюдо. Это рагу вкусно и в горячем, и в холодном виде.

В отличие от других бобовых, чечевица не требует замачивания. Время варки чечевицы зависит от её сорта, красная чечевица разваривается минут за 10, зеленая варится 20-30 минут, и сохраняет форму, поэтому её используют для салатов и вторых блюд.

Чечевица с курагой и сладким перцем

Понадобится:

Чечевица – 100 гр. (1 варочный пакетик);

Курага – 8-12 штук;

Перец сладкий желтый или оранжевый – 1 стручок;

Лук репчатый, белый – ½ луковицы.

Чеснок – 2 зубка;

Грецкие орехи – 1/3 стакана;

Соль, перец;

Зелень петрушки.

Растительное масло для жарки.

Сварите чечевицу в пакетике почти до готовности, не солить. Считается, что в соленой воде чечевица варится дольше, поэтому я солю уже практически готовое блюдо.

Курагу нарежьте соломкой, если очень сухая – предварительно замочите в теплой воде на полчаса-час, но не размачивайте сильно.

Лук нарежьте мелкими кубиками, сладкий перец - короткой соломкой или кубиками. Орехи измельчите мелко, можно блендером, а я тру на терке – орехов нужно не так много, и мне кажется такой способ проще и удобнее.

Разогрейте растительное масло, обжарьте в нем чеснок до коричневого цвета, выньте и выбросьте – чеснок отдал маслу свой аромат и больше не нужен. Ради ускорения процесса готовки обжаривание чеснока можно пропустить, а потом положить пол-зубка в почти готовое блюдо, но в этом случае вкус и аромат чеснока, конечно, будут ощущаться сильнее.

Положите в сковородку перец, готовьте несколько минут, добавьте курагу и лук. Под крышкой тушите до мягкости перца, пару раз перемешайте. Добавьте чечевицу и тертые грецкие орехи, перемешайте. Приправьте черным перцем, посолите по вкусу. Посыпьте рубленой зеленью.

Приятного аппетита!