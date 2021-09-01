Быстрый, красивый и вкусный завтрак из доступных продуктов
Предлагаю идею быстрого и простого рецепта завтрака из яиц и овощей. Сытно, вкусно, а главное - из доступных продуктов! Экспериментируйте на кухне и радуйте близких.
Осенний завтрак из яиц и свежих овощей
Понадобится:
Сладкий перец - 2-3 шт.
Приготовление:
1. Натереть на терке сыр, нарезать мелким кубиком колбасу и помидоры, порезать мелко зелень.
2. Все ингредиенты смешать, добавить яйца и специи.
3. Перец порезать кольцами, убрать внутри семена. Выложить кольца на сковородку, смазанную растительным маслом.
4. Внутрь выкладывать начинку и жарить на небольшом огне с обеих сторон в целом минут 5.
Завтрак готов! Можно подавать на стол - кольца отлично сочетаются с черным хлебом! Если любите - добавьте майонез или сметану.
Приятного аппетита!