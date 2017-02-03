Паста с кунжутным соусом

Добавить соус – отличный способ получить новое блюдо из все тех же спагетти/макарон/лапши и прочих. Предлагаю попробовать заправку на основе кунжута – получится очень ароматное, пряное, слегка острое блюдо с азиатскими нотками.

Спагетти в кунжутном соусе по китайским мотивам

Понадобится (на 3-4 порции): Спагетти или тонкая длинная лапша – 200 гр. (в сухом виде); Для сервировки: Зеленый лук – 1/3 пучка; Кешью – ½ стакана; Для заправки: Кунжут – 1/3 стакана (или кунжутная паста – урбеч, 1 ст.л. с горкой, или готовая тхина (тахини)); Кунжутное масло для заправки (не обязательно, или заменить подсолнечным) – 1 ст.л.; Вода – 3-4 ст. ложки; Соевый соус – 1 ст. ложки; Лимонный сок или натуральный уксус – 1 ст.л.; Черный молотый перец, или смесь перцев, или хлопья чили – 1/3 – ¼ чайн. ложки; Сахар или мед – ½ чайн. л. или больше; Соль – по вкусу.

* Можно заранее подготовить орехи – подсушить/поджарить кешью на сухой сковороде (без масла) или в духовке. Я поджарила орехи в микроволновке, на 450 Вт, в несколько приемов, подсушивая и помешивая.

* Если есть готовая кунжутная паста – урбеч, приготовление заправки занимает 3 минуты. Если такой пасты нет, но есть кунжут – плюсуйте еще 3-4 минуты на то, чтобы смолоть кунжут в блендере до состояния пасты. Это просто: сначала кунжут превратится в крошку, потом будет слипаться комком, и после этого начнет выделяться масло, и масса станет густой пастообразной. Это как раз то, что нужно. Мощный блендер легко справляется, если вдруг «забуксует» - добавьте по чуть-чуть растительные масла.

* Сейчас в продаже можно встретить тахини, или тхину – это кунжутная паста с разными добавками (оливковое масло, уксус, сок лимона, чеснок, красный перец, зира и др. пряные добавки). Из неё тоже получается неплохая заправка, практически готовая. Минусы покупной – на мой вкус, бывает слишком кислой или острой. Преимущества домашней – можно положить только те добавки, которые любите.

* Итак, столовую ложку с горкой кунжутной пасты кладите в миску и добавляйте соевый соус, кунжутное масло (необязательно, оно для усиления вкуса и аромата), уксус или лимонный сок, добавляйте теплую воду по ложке и хорошенько перемешивайте. Воду добавляйте, пока не получится масса средней густоты, примерно, как сметана. Более густой соус трудно перемешивать с лапшой, жидкий с неё стечет.

* Теперь пробуйте и добавляйте сахар и перец. Должен получиться кисло-сладкий, слегка острый соус. Соли обычно хватает той, что в соевом соусе, но, может быть, понадобится и досолить.

* Сварите спагетти/гречневую собу. Пока варится, зеленый лук нарежьте тонко колечками и нарубите кешью.

* Слейте воду, добавьте соус к пасте и аккуратно перемешайте, чтобы соус полностью покрыл каждую спагеттину.

* Выкладывайте на тарелки сразу, и каждую порцию посыпьте зеленым луком, кешью и кунжутными семечками.



Приятного аппетита!