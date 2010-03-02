Форум
миссис Пампкин
Горячие блюда

Рулетики из свинины с кумкватами и десерт с кумкватами из солнечной Италии

Кумкват хорош и сам по себе и в сочетании с мясом. Не останется без внимания и десерт из этого красивого фрукта

Наверняка вы знакомы с этим малюткой – экзотическим цитрусовым  размером с перепелиное яйцо.  В Китае, откуда он родом, его называют «кумкват» - «золотое яблоко». Это самый миниатюрный плод в многочисленном семействе цитрусовых, размер «кумкватин» от 1,5 до 4,5 сантиметров.  Кумкват не чистят, а едят целиком – сладко-терпкий вкус кожуры в сочетании с кисловатой сочной мякотью весьма пикантен. Впрочем, для тех, кто в детстве любил погрызть мандариновые корки, гастрономического открытия не случится.  :)

Цветоводы охотно выращивают кумкват в условиях квартиры, он  «активно кустится и развивает красивую плотную крону с небольшими листьями, цветёт душистыми белыми с розовизной цветками и обильно плодоносит...  часто используется для создания бонсаи. Чтобы декоративное деревце кумквата сохраняло компактность, ограничивают размер его горшка. Для нормального развития растению требуется очень крупный контейнер, в естественных условиях оно вырастает до 1,5 метров».  (Источник: http://www.gardenia.ru/pages/kinkan_001.htm)

Я не цветовод, и меня больше заинтересовало использование кумкватов в кулинарии.

Из них получаются прекрасные сладкие блюда - всякие джемы, варенье и цукаты; выпечка, десерты и фруктовые салаты; украшения для стола; кумкваты добавляют в соусы, запекают с ними рыбу, птицу и мясо.

А еще знатоки утверждают, что кумкват – отличная закуска к крепким напиткам, а также лучшее природное средство для снятия похмельного синдрома.

 

Если вам нравится сочетание мяса и цитрусовых – попробуйте рулетики. :)

Рулетики из свинины с кумкватами

Понадобится:

Свинина для тушения/запекания –  500 гр.;

Кумкваты  – 8-9 штук;

Лук репчатый – 1 луковица;

Мука – 1 чайная ложка;

Чеснок – 3 зубка;

Соль, перец черный молотый, хлопья перца чили – по вкусу; опционально – небольшой лавровый листик;

Вода или бульон – полстакана;

Петрушка – 1 пучок, только листики;

Масло растительное для жарки.

·        Нужен кусок нежирной свинины, такой, чтобы можно было нарезать поперек волокон на широкие ломтики толщиной около сантиметра. Эти плоские ломтики нужно отбить, накрыв пленкой - в них будем заворачивать начинку. 

·        Если кусок мяса такой, что широких ломтиков не  выходит, нарежьте кусочки  толщиной в 1,5 см. и каждый разрежьте посередине (по толщине) почти до конца, разверните, как книгу – получится тонкий плоский ломтик мяса.

 

·        Отбитые кусочки мяса нужно посолить, поперчить и завернуть в каждый по целому кумквату.  Можете обвалять в муке, по желанию.

 

·        Выкладываю рулеты на разогретую сковородку «швом» вниз, обжариваю со всех сторон минут 25-30.

 

·        Пока рулетики жарятся, чищу лук и чеснок. Лук надо нарезать «перьями» - узкими дольками, чеснок раздавить плоскостью ножа. Посыпьте лук мукой, перемешайте, чтобы все «перышки» были в муке.

 

·        Обжаренные рулеты переложите на тарелку, а в сковородку добавьте немного масла и пассеруйте лук и чеснок до легкой румяности. Если любите лаврушку – положите маленький листик.  Теперь верните обратно в сковороду рулеты, влейте полстакана воды или бульона и готовьте еще минут пять – получится луковая подливка. При подаче посыпьте рулетики рубленой петрушкой.

  

 

 

Приятного аппетита!

 

 

 

Все-таки для большинства российских хозяюшек кумкват – экзотика. А вот итальянские кулинарки с ним  на «ты»: готовить зимой блюда с этими фруктами в традициях современной итальянской кухни. Наша итальянская ю-мамочка Ирина-Сифрау знает, что делают с кумкватами в Италии и расскажет, как испечь с ними сочный ароматный рулет – передаю ей слово!  ;)

 

«Кумкват растет на юге Италии - Калабрия, Сицилия - эти регионы выращивают преимущественно цитрусовые.  Сицилию раньше называли "землей солнца" - если посмотреть с Этны вниз, земля кажется оранжево-золотистой от апельсиновых садов. Итальянцы очень придерживаются сезонности блюд, вот поспел кумкват - его едят именно в этот период (декабрь-январь), а позже он не пользуется спросом, поэтому для Италии вкус кумкватов -  вкус Рождества.  Используют кумкват в каком угодно виде,  аналогично обычным мандаринам: делают конфитюр, цукаты (их покрывают шоколадом и это типичная сицилийская сладость), наполняют миндальным кремом, готовят мясо птицы (любой) с кумкватом, панеттоне фаршируют заварным кремом и кумкватом,  делают желе, блинчики с сиропом из кумквата, тортики, мороженое, добавляют свежим в салат из зеленых листьев… уф!  И еще сок выжимают - там, где кумкват растет».

 

 

Рулет с кумкватами

 

Начать готовку придется за сутки: кумкват нужно засыпать сахаром на 12 часов,  да еще 12 часов будет выстаиваться-пропитываться готовый выпеченный рулет.

 

Понадобится:

для теста:

Мука - 100 гр.;

Сахар - 100 гр.;

Яйца – 4 шт.;

Ванилин.

для крема:

Молоко -  350 мл.;

Желтки – 4 шт.;

Сахар - 75 гр.;

Кукурузный крахмал - 30 гр.;

Сливочное масло - 30 гр.

для начинки и украшения:

Кумкват -  200 гр. (для крема);

Кумкват - 100 гр. (для украшения);

Сахар - 100 гр.;

Сахарная пудра для посыпки.

  • Кумкват нарезать на дольки, смешать со 100 гр. сахара и оставить на 12 часов. За это время выделится сок и вместе с сахаром образует сироп.
  • Делаем тесто. Отделите белки от желтков. Желтки с сахаром взбейте миксером до получения светлой массы, добавьте муку и ваниль.  Отдельно взбейте белки в крутую пену и очень аккуратно, ложкой, вмешайте их в смесь желтков и муки. Тесто готово.
  • С помощью ножа или плоской лопатки выложите тесто слоем в 1 см. на противень размером 25х30 см, покрытый пекарской бумагой.  Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.
  • Переверните готовый корж на заранее приготовленную влажную тканевую салфетку (полотенце), отделите пекарскую бумагу и сверните корж вместе с салфеткой в рулет, оставьте в таком состоянии.
  • Делаем крем. Смешайте половину сахара с кукурузным крахмалом в небольшой кастрюльке, добавьте тонкой струйкой половину молока,  постоянно помешивая венчиком, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только закипит - снимите с огня.
  • Взбейте желтки с оставшимся сахаром, добавьте к смеси оставшееся молоко, хорошо все перемешайте и эту смесь соедините с предыдущей.  Снова поставьте кастрюльку на огонь на 3-4 минуты, чтобы крем загустел. Помешивайте. Снимите с огня, часто помешивая,  слегка охладите смесь. Добавьте масло, нарезанное кусочками, и размешайте до гладкости.
  • Слейте в отдельную мисочку/чашку сироп от кумквата, 2/3 кумквата вмешайте в крем, и оставьте крем окончательно остывать. Крем готов.
  • К сиропу  добавьте 100 мл. воды, перемешайте. Аккуратно разверните салфетку с бисквитным коржом, увлажните бисквит получившимся сиропом, намажьте кремом, снова заверните – уже без салфетки, разумеется.
  • Рулет почти готов. Заверните  его в пленку и поставьте в холодильник на 12 часов, чтобы он пропитался.  За час до подачи на стол достаньте рулет, удалите пленку, посыпьте рулет сахарной пудрой и украсьте оставшимися дольками кумквата.

 

 

Приятного аппетита!

 

Горячие блюда
