Рулетики из свинины с кумкватами и десерт с кумкватами из солнечной Италии

Наверняка вы знакомы с этим малюткой – экзотическим цитрусовым размером с перепелиное яйцо. В Китае, откуда он родом, его называют «кумкват» - «золотое яблоко». Это самый миниатюрный плод в многочисленном семействе цитрусовых, размер «кумкватин» от 1,5 до 4,5 сантиметров. Кумкват не чистят, а едят целиком – сладко-терпкий вкус кожуры в сочетании с кисловатой сочной мякотью весьма пикантен. Впрочем, для тех, кто в детстве любил погрызть мандариновые корки, гастрономического открытия не случится.

Цветоводы охотно выращивают кумкват в условиях квартиры, он «активно кустится и развивает красивую плотную крону с небольшими листьями, цветёт душистыми белыми с розовизной цветками и обильно плодоносит... часто используется для создания бонсаи. Чтобы декоративное деревце кумквата сохраняло компактность, ограничивают размер его горшка. Для нормального развития растению требуется очень крупный контейнер, в естественных условиях оно вырастает до 1,5 метров». (Источник: http://www.gardenia.ru/pages/kinkan_001.htm ) Я не цветовод, и меня больше заинтересовало использование кумкватов в кулинарии. Из них получаются прекрасные сладкие блюда - всякие джемы, варенье и цукаты; выпечка, десерты и фруктовые салаты; украшения для стола; кумкваты добавляют в соусы, запекают с ними рыбу, птицу и мясо. А еще знатоки утверждают, что кумкват – отличная закуска к крепким напиткам, а также лучшее природное средство для снятия похмельного синдрома. Если вам нравится сочетание мяса и цитрусовых – попробуйте рулетики.

Рулетики из свинины с кумкватами

Понадобится:

Свинина для тушения/запекания – 500 гр.;

Кумкваты – 8-9 штук;

Лук репчатый – 1 луковица;

Мука – 1 чайная ложка;

Чеснок – 3 зубка;

Соль, перец черный молотый, хлопья перца чили – по вкусу; опционально – небольшой лавровый листик;

Вода или бульон – полстакана;

Петрушка – 1 пучок, только листики;

Масло растительное для жарки.

· Нужен кусок нежирной свинины, такой, чтобы можно было нарезать поперек волокон на широкие ломтики толщиной около сантиметра. Эти плоские ломтики нужно отбить, накрыв пленкой - в них будем заворачивать начинку.

· Если кусок мяса такой, что широких ломтиков не выходит, нарежьте кусочки толщиной в 1,5 см. и каждый разрежьте посередине (по толщине) почти до конца, разверните, как книгу – получится тонкий плоский ломтик мяса.

· Отбитые кусочки мяса нужно посолить, поперчить и завернуть в каждый по целому кумквату. Можете обвалять в муке, по желанию.

· Выкладываю рулеты на разогретую сковородку «швом» вниз, обжариваю со всех сторон минут 25-30.

· Пока рулетики жарятся, чищу лук и чеснок. Лук надо нарезать «перьями» - узкими дольками, чеснок раздавить плоскостью ножа. Посыпьте лук мукой, перемешайте, чтобы все «перышки» были в муке.

· Обжаренные рулеты переложите на тарелку, а в сковородку добавьте немного масла и пассеруйте лук и чеснок до легкой румяности. Если любите лаврушку – положите маленький листик. Теперь верните обратно в сковороду рулеты, влейте полстакана воды или бульона и готовьте еще минут пять – получится луковая подливка. При подаче посыпьте рулетики рубленой петрушкой.

Приятного аппетита!

Все-таки для большинства российских хозяюшек кумкват – экзотика. А вот итальянские кулинарки с ним на «ты»: готовить зимой блюда с этими фруктами в традициях современной итальянской кухни. Наша итальянская ю-мамочка Ирина- Сифрау знает, что делают с кумкватами в Италии и расскажет, как испечь с ними сочный ароматный рулет – передаю ей слово! ;)

«Кумкват растет на юге Италии - Калабрия, Сицилия - эти регионы выращивают преимущественно цитрусовые. Сицилию раньше называли "землей солнца" - если посмотреть с Этны вниз, земля кажется оранжево-золотистой от апельсиновых садов. Итальянцы очень придерживаются сезонности блюд, вот поспел кумкват - его едят именно в этот период (декабрь-январь), а позже он не пользуется спросом, поэтому для Италии вкус кумкватов - вкус Рождества. Используют кумкват в каком угодно виде, аналогично обычным мандаринам: делают конфитюр, цукаты (их покрывают шоколадом и это типичная сицилийская сладость), наполняют миндальным кремом, готовят мясо птицы (любой) с кумкватом, панеттоне фаршируют заварным кремом и кумкватом, делают желе, блинчики с сиропом из кумквата, тортики, мороженое, добавляют свежим в салат из зеленых листьев… уф! И еще сок выжимают - там, где кумкват растет».

Рулет с кумкватами

Начать готовку придется за сутки: кумкват нужно засыпать сахаром на 12 часов, да еще 12 часов будет выстаиваться-пропитываться готовый выпеченный рулет.

Понадобится:

для теста:

Мука - 100 гр.;

Сахар - 100 гр.;

Яйца – 4 шт.;

Ванилин.

для крема:

Молоко - 350 мл.;

Желтки – 4 шт.;

Сахар - 75 гр.;

Кукурузный крахмал - 30 гр.;

Сливочное масло - 30 гр.

для начинки и украшения:

Кумкват - 200 гр. (для крема);

Кумкват - 100 гр. (для украшения);

Сахар - 100 гр.;

Сахарная пудра для посыпки.





Кумкват нарезать на дольки, смешать со 100 гр. сахара и оставить на 12 часов. За это время выделится сок и вместе с сахаром образует сироп.

Делаем тесто. Отделите белки от желтков. Желтки с сахаром взбейте миксером до получения светлой массы, добавьте муку и ваниль. Отдельно взбейте белки в крутую пену и очень аккуратно, ложкой, вмешайте их в смесь желтков и муки. Тесто готово.

С помощью ножа или плоской лопатки выложите тесто слоем в 1 см. на противень размером 25х30 см, покрытый пекарской бумагой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.

Переверните готовый корж на заранее приготовленную влажную тканевую салфетку (полотенце), отделите пекарскую бумагу и сверните корж вместе с салфеткой в рулет, оставьте в таком состоянии.

Делаем крем . Смешайте половину сахара с кукурузным крахмалом в небольшой кастрюльке, добавьте тонкой струйкой половину молока, постоянно помешивая венчиком, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только закипит - снимите с огня.

Смешайте половину сахара с кукурузным крахмалом в небольшой кастрюльке, добавьте тонкой струйкой половину молока, постоянно помешивая венчиком, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только закипит - снимите с огня. Взбейте желтки с оставшимся сахаром, добавьте к смеси оставшееся молоко, хорошо все перемешайте и эту смесь соедините с предыдущей. Снова поставьте кастрюльку на огонь на 3-4 минуты, чтобы крем загустел. Помешивайте. Снимите с огня, часто помешивая, слегка охладите смесь. Добавьте масло, нарезанное кусочками, и размешайте до гладкости.

Слейте в отдельную мисочку/чашку сироп от кумквата, 2/3 кумквата вмешайте в крем, и оставьте крем окончательно остывать. Крем готов.

К сиропу добавьте 100 мл. воды, перемешайте. Аккуратно разверните салфетку с бисквитным коржом, увлажните бисквит получившимся сиропом, намажьте кремом, снова заверните – уже без салфетки, разумеется.

Рулет почти готов. Заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 12 часов, чтобы он пропитался. За час до подачи на стол достаньте рулет, удалите пленку, посыпьте рулет сахарной пудрой и украсьте оставшимися дольками кумквата.