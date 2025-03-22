Картофельные котлеты с тыквой, сыром и ветчиной

Картофельные котлеты можно приготовить с различными овощными добавками, картофельное пюре хорошо держит форму, а поиграть со вкусом и цветом можно, к примеру, с помощью тыквы. Рецепт простой, котлеты можно поджарить на сковороде или запечь в духовке.

К таким котлетам можно добавить ветчину, сыр фета или моцарелла, жареный лук.

Понадобится: небольшие картофелины - 5 шт.;

тыква баттернат - 200-300 г;

луковица - 1 шт.;

сыр моцарелла - 100 г;

сыр фета (по желанию) - 100 г;

ветчина 100 г;

соль, перец по вкусу; Для соуса кинза или петрушка - ½ пучка;

сметана - ½ стакана; Для жарки котлет яйца - 1-2 шт.;

мука - ½ стакана;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

1. Картофель вымойте и заверните в фольгу каждый по отдельности. Тыкву нужно вымыть с мылом и можно не чистить - баттернат чистится плохо в сыром виде, а в запеченном кожура легко отделяется. Нарежьте тыкву брусками толщиной 1,5-2 см и заверните в фольгу всю вместе, разложив бруски рядышком.

2. В духовке нужно запечь картофель и тыкву около 40 минут при 180 градусах (готовность проверяйте вилкой). Далее овощи нужно остудить и почистить, а затем размять вилкой.

3. Пока готовится тыква, нарежьте мелко лук, в сковороде разогрейте растительное масло и на медленном огне обжарьте лук до золотистого цвета.

4. Ветчину надо нарезать кубиками, натереть моцареллу на крупной терке. Сыр фета добавит котлеткам соленую нотку, если нравится, добавьте его, нарезав небольшими кубиками.

5. Все ингредиенты смешиваем в большой миске. Смесь надо посолить, поперчить, перемешать и сделать из массы шарики диаметром 5-6 см.

6. Шарики сплюснуть. Далее каждую котлетку нужно обмакнуть во взбитое яйцо, потом в муку.

7. Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне, нужно обжарить котлетки с двух сторон до золотистого цвета.

8. Подавайте картофельные котлетки с овощным салатом и соусом. Выбирайте любой по своему вкусу: сметанный с зеленью и солью, томатный, грибной. Можно сделать китайский пикантный: 1 ст. л. соевого соуса+1 ч. л. уксуса+1 ч. л. обжаренного кунжута.

Котлеты получаются нежные, с хрустящей корочкой. В них сочетается картофель, сладковатый вкус тыквы и лука, соленость ветчины и расплавленный сыр.

Приятного аппетита!