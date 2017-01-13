Необычный рецепт вкусных и нежных рыбных котлет

Рыбные котлеты получаются нежными и сочными, если к рыбному фаршу добавить вместо хлеба творог – примерно треть от веса рыбы. В готовых котлетах творог совсем не чувствуется! Блюдо получается не только вкусным, но и диетическим, особенно если приготовить котлеты на пару или запечь в духовке.

Готовятся быстро, продукты простые – подойдет любая малокостистая рыба. А пока котлеты жарятся, сделайте соус из белого йогурта и мелко нарубленных трав (укропа, петрушки), приправьте его солью, чесноком и лимонным соком и подавайте к столу!

Нежные рыбные котлеты с творогом

Понадобится: Филе рыбное – ок. 600 гр.; Творог – 200 гр.; Лук репчатый – 1 большая или 2 маленьких луковицы; Яйцо – 1 шт.; Соль – 2/3 ч. л.; Перец черный молотый – по вкусу; Масло растительное для жарки, мука или сухарики панировочные.

* Для котлет годится филе любой рыбы, без кожи и костей. Хорошо удалите даже мелкие косточки.

* Замороженной рыбе дайте полностью оттаять на дуршлаге или сите, чтобы стекла вся жидкость. Сделайте фарш, прокрутив на мясорубке филе и лук.

* Добавьте яйцо, творог. Положите соль и перец. Хорошо вымесите фарш, чтобы котлеты лучше лепились.

* Дайте ему отдохнуть в холодном месте полчаса, если есть время.

* Слепите небольшие котлеты. Они достаточно нежные и рыхлые, поэтому делаю маленькие – большие трудно переворачивать, и они могут развалиться во время жарки.

* Обвалять котлеты можно в муке или сухариках, я люблю панировать в кукурузной муке – получается хрустящая золотистая корочка, и меньше масла впитывается при жарке.

* Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Жарить нужно без крышки, на среднем жару (регулятор 5-6 из 9), до золотистого цвета.

* Котлеты с творогом получаются нежные, сочные и вкусные. Творог в них совсем не чувствуется.

* К котлетам можно приготовить простой и вкусный соус. Смешайте натуральный белый йогурт без добавок, мелко нарезанную зелень петрушки, укропа и капельку чеснока. Лимонный сок добавляйте по желанию. На гарнир подойдет рассыпчатый рис, отварная картошка или картофельное пюре, нарезка из свежих овощей.

Приятного аппетита!