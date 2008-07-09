Рецепт приготовления рыбы по-монастырски - просто, быстро и несложно.

Лет десять-двенадцать тому назад в отрывном календаре нашла рецепт «Рыба по-монастырски». Попробовали – вкусно. Так он и прижился в нашей семье. В те времена готовила с минтаем, так до сих пор кажется, что с ним вкуснее всего выходит. А вообще-то годится любая рыба, правда, на мой вкус – лучше белая.

Рецепт простой, делать несложно. Вполне подходит для повседневного стола. Раз уж специалисты по питанию утверждают, что рыбу нужно есть хотя бы трижды в неделю, приходится готовить её разнообразно, чтоб не надоедала.

Рыба по-монастырски

Понадобится: Рыба – 1 кг; Молоко – столько, сколько понадобится для того, чтобы залить рыбу доверху; Лук – 2-3 луковицы; Мука для панировки; Масло растительное для обжаривания Соль, перец, приправы по вкусу. Рыба подойдет любая, даже самый обыкновенный минтай будет вкусным!

1. Можно использовать как филе, так и целые тушки, только их придется почистить, конечно. Разделываем рыбу на порционные куски и слегка обсушиваем бумажными салфетками. Муку смешайте с солью, перцем и приправами по вкусу – это будет смесь для панировки рыбы. Теперь обваливаем кусочки в муке, и жарим на разогретом растительном масле до румяной корочки.

2. Ставим кипятить молоко – нужно горячее.

3. Пока рыба жарится, а молоко греется, нарежем лук колечками. В это блюдо полагается положить много лука, … но если вы не особенно его любите… спокойно уменьшайте количество, до приемлемого.

4. Рыба обжарена, лук готов, молоко вскипело. Теперь все компоненты плотно укладываем в жаропрочную форму: половину лука, сверху – рыбу, и поверх рыбы оставшийся лук. Заливаем доверху горячим молоком – в идеале лук должен быть покрыт молоком весь, будет нежнее и быстрее приготовится. Накрываем крышкой или фольгой (если нет крышки).

5. Ставим в предварительно разогретую духовку, градусов 180-200, и запекать, пока лук не станет мягким.

Получается нежная рыбка и к ней - молочно-луковый соус. На гарнир отлично подойдет картошка в виде пюре или просто отварная.





Приятного аппетита!