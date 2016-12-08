Утиная грудка в вишневом соусе: несложное приготовление и отличный результат! Праздничное блюдо, с которым не так уж много хлопот, поэтому обязательно возьмите его на заметку и порепетируйте перед Новым годом - после первого приготовления станут понятны все нюансы, и вы будете уверены, что к новогоднему ужину блюдо выйдет «как надо».

Вкус утки отлично оттеняют ягоды и фрукты, поэтому с соусом можно пофантазировать. Вишню заменить черной или красной смородиной, сделать соус из смеси летних ягод собственной заморозки, добавить яблоки, апельсины, айву, имбирь. «Взрослый вариант» соуса – с красным или белым вином, с добавкой крепких напитков – рюмочки ягодного ликера, ну, или коньяка.

Если гарнир все же нужен, выбирайте с мягким вкусом – белый рис, булгур, кускус - они подчеркнут и дополнят вкус утиной грудки и отлично впитают соус.

Утиная грудка с вишневым соусом

Понадобится (на 4 порции): Утиная грудка – 700- 800 гр.; Соль, перец молотый, тимьян; Чеснок – 1-2 зубка; Для соуса: Вишня без косточек – 200 гр.; Желе из красной смородины – 2 ст. л.; Апельсин (сок) – 1 шт.; Масло сливочное - 50 гр.; Бальзамический уксус – 1-2 ст.л.; Соль – щепотка.

* Утиную грудку вымойте и обсушите салфеткой. Кожу осторожно надрежьте наискосок, сеточкой – так лучше вытапливается жир.

* Постарайтесь не разрезать мясо, надрезая кожу – чтоб не вытекал сок при жарке. Посолите, поперчите утку и немного посыпьте тимьяном.

* На сковороду с толстым дном (масло не нужно) положите грудку кожей вниз и готовьте на среднем жару (регулятор 4-5 из 9). Можно не разогревать сковороду, положить на холодную. Чеснок нарежьте и положите в сковороду вокруг мяса. Постепенно жир будет вытапливаться, кожа румяниться – готовьте до уверенно-золотистого цвета. Не переворачивайте!

* Когда грудки хорошо зарумянятся со стороны кожи, переложите их в форму для запекания или в жаропрочное блюдо и переставьте в духовку.

* Накройте фольгой и запекайте минут 10 при температуре 140 градусов. Такой способ приготовления сохраняет мясо мягким и сочным, при этом вполне готовым. Пережаренная утиная грудка станет сухой и жесткой, поэтому принято готовить её так, чтобы мясо внутри сохраняло розовый цвет. Если готовите впервые, пробуйте, чтобы «поймать» нужный момент.

* Выньте чеснок, он уже отдал свой аромат и его можно выбросить. Утиный жир слейте, процедите и сохраните – на нем можно поджарить картошку, разогреть гречку и пр.

* В сковороду положите вишню, добавьте апельсиновый сок, бальзамический уксус и смородиновое желе. Чуть посолите - для глубины вкуса, соль чувствоваться не будет. Нагрейте почти до кипения и на слабом огне уварите до уменьшения объема вполовину.

* Пробуйте и выправляйте кисло-сладкий вкус, так, чтобы вам нравилось – добавляйте кислого (уксус, вино, сок апельсина) или сладкого (смородиновое желе, мед, коричневый сахар).

* Снимите соус с огня. Добавьте сливочное масло, перемешайте.

* Выложите утиную грудку на блюдо кожей вниз и нарежьте наискосок тонкими ломтиками. Подавайте с соусом. Мясо получилось мягкое, и к нему очень подходит кисло-сладкий ягодный соус – нежный, «бархатистый», очень приятный.

Приятного аппетита!