Утиная грудка с вишневым соусом
Утиная грудка в вишневом соусе: несложное приготовление и отличный результат! Праздничное блюдо, с которым не так уж много хлопот, поэтому обязательно возьмите его на заметку и порепетируйте перед Новым годом - после первого приготовления станут понятны все нюансы, и вы будете уверены, что к новогоднему ужину блюдо выйдет «как надо».
Вкус утки отлично оттеняют ягоды и фрукты, поэтому с соусом можно пофантазировать. Вишню заменить черной или красной смородиной, сделать соус из смеси летних ягод собственной заморозки, добавить яблоки, апельсины, айву, имбирь. «Взрослый вариант» соуса – с красным или белым вином, с добавкой крепких напитков – рюмочки ягодного ликера, ну, или коньяка.
Если гарнир все же нужен, выбирайте с мягким вкусом – белый рис, булгур, кускус - они подчеркнут и дополнят вкус утиной грудки и отлично впитают соус.
Понадобится (на 4 порции):
Утиная грудка – 700- 800 гр.;
Соль, перец молотый, тимьян;
Чеснок – 1-2 зубка;
Для соуса:
Вишня без косточек – 200 гр.;
Желе из красной смородины – 2 ст. л.;
Апельсин (сок) – 1 шт.;
Масло сливочное - 50 гр.;
Бальзамический уксус – 1-2 ст.л.;
Соль – щепотка.
* Утиную грудку вымойте и обсушите салфеткой. Кожу осторожно надрежьте наискосок, сеточкой – так лучше вытапливается жир.
* Постарайтесь не разрезать мясо, надрезая кожу – чтоб не вытекал сок при жарке. Посолите, поперчите утку и немного посыпьте тимьяном.
* На сковороду с толстым дном (масло не нужно) положите грудку кожей вниз и готовьте на среднем жару (регулятор 4-5 из 9). Можно не разогревать сковороду, положить на холодную. Чеснок нарежьте и положите в сковороду вокруг мяса. Постепенно жир будет вытапливаться, кожа румяниться – готовьте до уверенно-золотистого цвета. Не переворачивайте!
* Когда грудки хорошо зарумянятся со стороны кожи, переложите их в форму для запекания или в жаропрочное блюдо и переставьте в духовку.
* Накройте фольгой и запекайте минут 10 при температуре 140 градусов. Такой способ приготовления сохраняет мясо мягким и сочным, при этом вполне готовым. Пережаренная утиная грудка станет сухой и жесткой, поэтому принято готовить её так, чтобы мясо внутри сохраняло розовый цвет. Если готовите впервые, пробуйте, чтобы «поймать» нужный момент.
* Выньте чеснок, он уже отдал свой аромат и его можно выбросить. Утиный жир слейте, процедите и сохраните – на нем можно поджарить картошку, разогреть гречку и пр.
* В сковороду положите вишню, добавьте апельсиновый сок, бальзамический уксус и смородиновое желе. Чуть посолите - для глубины вкуса, соль чувствоваться не будет. Нагрейте почти до кипения и на слабом огне уварите до уменьшения объема вполовину.
* Пробуйте и выправляйте кисло-сладкий вкус, так, чтобы вам нравилось – добавляйте кислого (уксус, вино, сок апельсина) или сладкого (смородиновое желе, мед, коричневый сахар).
* Снимите соус с огня. Добавьте сливочное масло, перемешайте.
* Выложите утиную грудку на блюдо кожей вниз и нарежьте наискосок тонкими ломтиками. Подавайте с соусом. Мясо получилось мягкое, и к нему очень подходит кисло-сладкий ягодный соус – нежный, «бархатистый», очень приятный.
Приятного аппетита!