Перцы жгут (или как мы опять лето провожали)

После того, как мы, казалось бы, проводили наше малоснежное уральское лето на даче у Маши Ф грилем, оно (лето) вновь вернулось к нам! Ну прямо боевик «Уральское лето-2» или триллер «Лето возращается» . Ну что же, надо было его достойно встретить и опять проводить. Мы решили не менять место дислокации и провести операцию «проводы лета» опять-таки на даче. В этот раз местом кулинарных поединков была выбрана дача моей бессменной кулинарной сотоварки Марьи. Правда, в данный момент на оной даче проживало семейство dianИЩи, но нас этот момент не смутил. Вообще, честно говоря, мы ехали на дачу вовсе даже не за кулинарными подвигами, а тупо отдохнуть от городской суеты. Но, как известно, истинных гурманов рано или поздно потянет на кулинарные баталии. Посему первый день нашего пребывания на даче прошел весьма банально. Мы совершенно неоригинально сделали шашлыки и набили ими свои утробы. Да к слову сказать, каемся, компания наша таки заставила дианкино семейство покинуть место отдыха, за что искренне каемся . Хотя, уезжая, dianИща любезно оставила нам с килограмм замаринованных куриных крылышек, волшебный куриный суп из оных же крылышек и своего мужа Александра . В общем, день прошел в обычных дачных хлопотах: распевание, распивание, купание и поедание. А вообще день был отмечен небывалым филологическим всплеском филологического самосознания. Все участнеги веечринки так и сыпали скороговорками собственного cочинения. Самыми хитовыми были признаны варианты: «Жжет ж**пу Жуки а ж**пы Жуки жжот!» (пардон муа за использование просторечной лексики!) и «Ежели вы не жили в Еманжелинске». По мере убывания горячительных напитков произносить эти скороговорки было все забавнее и забавнее. Но это так, к слову…

Самое интересное началось с утра . Вообще по плану генштаба с утра все должны были разъехаться по домам и заняться индивидуальной деятельностью. Отдельный респект мамЮль! и Марье, кои благодаря наличию детей встали сранья и успели прибрать следы нашей жизнедеятельности. Когда подтянулись остальные участники дачной вакханалии, логично встал вопрос о некоем подобии завтрака. И тут некоторые несознательные личности стали громо бегать по участку с криками «Где майонез?!». Не найдя сия мерзостного продукта (хотя, как оказалось впоследствии, он преспокойно лежал в холодильнеге!) был собран военный совет, на котором было решено совершить вылазку в близлежащий сельмаг. По ходу дела список желаемых продуктов рос и пополнялся и как то между делом было решено приготовить нечто грандиозное, а необходимые продукты закупить массово в городе. В общем, вот так вот поиски майонеза плавно перетекли в решение остаться еще на денек и замутить нечто вкусное. Когда вопрос с машинами и отмазами для домашних был решен, часть водителей покинула территорию дачи. Оставшиеся кулинары принялись для разгона строгать миску салата обыкновенного для коего использовались помидоры, огурцы, и зелень с грядки. Полученный тазик салата был торжественно водворен на стол в ожидании остальных, а измученные кулинары решили освежить свои разгоряченные тела в ближайшем водоеме. После захватывающего дух купания Coalla и Beatle обнаружили, что вся теплая компашка уже в сборе с полными сумами вызывает всех на общий кулинарный сбор. Кстати в ходе бурной, но непродолжительной дискуссии решено было готовить фаршированные перцы, приxем готовить их на костре .

Для разгону было решено сделать пару салатиков . Очень быстрых и легких в приготовлении.

Для первого требовалось всего лишь:

кукуруза

чеснок

сухарики со вкусом салями.

Для второго:

помидоры

сыр

чеснок

опять же вышеозначенные сухарики.

В качестве заправки фигурировал знаменитый майонез, но специально для Coallы, страдающей острой степенью антагонизма с сему продукту, была выбрана сметана. Салаты были готовы в мгновение ока, и, утолив первую волну голода, мы принялись за перцы.

Работа шла бойко, ибо рабочих рук хватало. Приятно поразил муж Марьи Стас, который буквально жаждал чего-нибудь поделать, но тетки, как обычно, захватили все топовые позиции на кухне и ему пришлось удовлетвориться нарезкой чеснока. По ходу дела родилась еще одна филологически-кулинарная загадка: «ЖЖот, а не жжет, черный , но не перец». (Ответ для недогадливых: это Стас Черный, муж Марьи ).

В ходе готовки выяснились некоторые расхождения в способе приготовления перцев. Coalla и Beatle утверждали, что рис для начинки следует сначала немного отварить, и уж затем смешивать с обжаренным с луком, морковью и помидорами фаршем. А уж затем оной смесью начинять сырые перцы. Их оппоненты в лице Маши Ф и мамЮль! утверждали, что достаточно смешать сырой фарш с сырым рисом – дескать, все одно дойдут в процессе готовки. Победила оппозиция в лице Маши Ф и сотоварищи . Перцы были аккуратно очищены от плодоножек и семечек и начинены рисом с фаршем подобно снарядам второй мировой войны.

Кулинарное отступление

Собственно о перцах

Для сего блюда следует выбирать крупные особи перечного мира, плотные, без изъянов и механических повреждений. Цветовая гамма зависит от вкусовых предпочтений предполагаемых потребителей. Для тех, кто любит «сладкую» жизнь, рекомендуем выбирать красные, желтые или оранжевые перцы, для консервативных - обычная зеленая расцветка. Для тех, кто предпочитаяет яркую жизнь – можно взять каждого цвета по чуть-чуть. Аккруатно маленьким ножичком круговыми движениями вырезаем крышечку, содержащую плодоножку. Следите, чтобы образуемое вами отверстие не было слишком широким, иначе начинка рискует вывалиться в процессе тушения. Далее аккуратно вычищаем семечки из тушки перца (старайтесь при этом не порвать бочки!). Некоторые гурманы заботливо сохраняют полученные «крышечки». А после процесса начинения водворяют их на место . В данном случае в кастрюлю или в казан перцы укладываются строго вертикально!

Собственно о начинках

Начинки бывают разные. Самая простая – фарш и рис. Причем фарш лучше всего брать говяжий или куриный. Однако и тут мнения кулинаров расходятся. Некоторые предпочитают смешивать сырой фарш с сырым же рисом. Однако автору данной статьи гораздо более вкусным предтсавляется следующий вариант: лук, потертую морковь и порезанные кубиками помидоры обжариваем на растительном масле. Добавляем фарш и специи. Обжариваем фарш до полуготовности. В это время промытый рис варим также до полуготовности. Соединяем фарш и рис и набиваем этой смесью утробы перцам.

Тот же вариант для тех, кому надоел рис . Вместо риса используем гречку, которую предварительно насухо обжариваем на сковородке.

Для тех, кто презирает мясо – используем грибы и гречку. Для этого грибы обжариваем с луком и морковью. Для вкуса можно добавить бульонный кубик с грибным вкусом . Грибы можно брать как лесные, так и вешенки, и шампиньоны. Гречку обжариваем насухо в сковороде и соединяем с грибами. Полученной смесью начиняем перцы.

Для вегетарианцев и противников псилоцибов – овощная начинка. Отвариваем рис до полуготовности. На сковородке обжариваем лук, морковь, помидоры, мелко порезанный перец и баклажаны. Овощи соединяем с рисом и набиваем перцы. Для красоты можно отварить рис с карри – он получится насыщенного желтого цвета.

Собственно о приготовлении

Начинять перцы следует не очень плотно, иначе фарш либо другая начинка получается слишком жесткой, спрессованной. Если же начинки будет лишком мало, она рискует выпасть в процессе приготовления . Готовить перцы следует в кастрюле с толстым дном, либо в казане. Плотными рядами равномерно уложите перцы на дно кастрюли (если вы готовите с «крышечками», то плотно установите их подобно ядерным боеголовкам ). Залейте перцы наполовину водой либо мясным бульоном и поставьте на медленный огонь тушиться. В процессе варки возможно добавлять воду либо бульон. Переворачивать перцы не рекомендуется . В самом конце возможно добавить сметану и сверху потереть сыр.

Ну а мы продолжаем наши дачные байки. Поверх заботливо поддерживаемого огня Глебом, старшим сыном Марьи, была водружена тренога, к которой хитрой системой крючка был подвешен котелок с водой. Подготовленные тушки перцев смиренно ожидали своей участи и тут среди участнегов опять возник кулинарный спор на тему того, каким образом располагать сии тушки в котелке – горизонтально или вертикально . В итоге тушки были погружены в пучину кипящей воды горизонтально . Туда же были загружены специи, зелень, морковь и помидоры. Через какое-то время весело булькающие перцы доложили о своей полной боевой готовности и были обильно залиты сметаной. Блюдо удалось на славу. Некоторые объевшиеся участнеги этой кулинарной оргии после были замечены возлежащими на спальнике под кущей древ. Здоровый и крепкий сон являл собой неопровержимое доказательство, что блюдо сие действительно было очень сытным. Чего и вам желаем!