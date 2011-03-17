Зразы картофельные с разными начинками (рецепт с видео)

Сейчас время поста, поэтому готовить я буду постные картофельные зразы с капустной и грибной начинкой. Это простое блюдо из доступных продуктов, наверняка оно знакомо вам с детства. Грибная начинка – мой абсолютный хит, а овощную можно под настроение менять, капусту взять цветную или брокколи, или белокочанную потушить, да квашеной добавить немного… Капустно-грибная начинка тоже хороша. Или перец сладкий с помидоркой и луком потомить, немного моркови к ним добавить – вкусно! Присоединяйтесь, даже если не соблюдаете пост.

Зразы картофельные

Понадобится:

Картофель – 0,5 кг.;

Грибная начинка:

Шампиньоны – 200 гр.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Овощная начинка (капустная):

Морковь – 1 шт.;

Лук – 1 шт.;

Брокколи или цветная капуста – 200 гр.;

Соль, молотый черный перец, приправы.

Панировочные сухарики (не обязательно).

· Из картошки нужно приготовить пюре – очистить, сварить и растолочь, или протереть через сито. Разминать картошку нужно горячей, тогда она легче растолчется и пюре получится однородным.

· Пока пюре остывает, готовлю начинку. Грибная начинка: мелко режу лук и грибы и жарю на растительном масле до золотистого цвета.

· Овощная начинка (капустная). Лук мелкими кубиками, тертая морковка, цветная капуста мелко нарубленная – все вместе обжариваю на раститеьлном масле, до мягкости и легкого румянца.

· Пюре уже остыло настолько, что его можно брать руками – пора лепить зразы. Разделите пюре на порции. Я на ладони расплющиваю пюре в лепешку, в серединку кладу немного начинки и леплю продолговатый пирожок – зразу.

Руки можно смазать маслом, чтобы не прилипало, или смазать маслом кусочек пищевой пленки: на ладонь кладете пленку, на неё – пюре, делаете лепешку, кладете начинку, и с помощью пленки заворачиваете-залепляете зразы. Попробуйте, как вам удобней покажется.

· Зразы можно обвалять в панировочных сухариках, и обжарить на небольшом огне до золотистого цвета, или сложить в противень, смазать поверхность растительным маслом, посыпать сухариками и запечь в духовке при 200 гр. до румяной корочки.

Прим. ред.: по просьбам читателей - варианты соусов в рубрике ю-вкуснятина:

Постный: Соус томатный с пряными травами

Иные: Домашние соусы: томатный, с хреном, с пряными травами, огуречный - на любой вкус!

Выбирайте к зразам тот, который захочется

Приятного аппетита!

