Курица по-президентски

Если бы курица была оперной певицей, она бы непременно спела серенаду под названием «Пятой точкой на банке!». И все окрестные петухи вызывали бы ее на бис.

Очередное блюдо вечно худеющих ю-мам Марьи и Коаллы прошло под лозунгом «Нам плевать на птичий грипп». В конце концов, миф этот самый грипп или реальность, никто пока не понял, а птичку жалко. Вон она, купленная и размороженная, ждёт тёплых человеческих рук и жаркой духовки.

Вообще-то курица на банке – это известное блюдо времен голодного социализма. В эпоху пустых прилавков, отстояв энное количество часов в очереди, можно было достать синюю птицу, скончавшуюся своей смертью. А дальше – крутись как хошь, хочешь ешь ее, хочешь живи с ней... Правда, сожрать пернатую целиком было возмутительным расточительством. Некоторые хозяйки умудрялись изготовить из одной тушки 4-5 блюд.

Ну а мы, слава Богу, продуктовым дефицитом не обижены, поэтому вспомним праздничное блюдо наших мам – курица на банке.

Ингредиенты: Курица целая, потрошеная

Аджика, майонез

Приправы

Вино любое

Банка (бутылка)

Самая главная проблема, с которой мы столкнулись – это ёмкость, на которую можно было бы насадить пернатую подругу. У наших мам проблем не было – бери любую стеклянную тару из-под кефира или молока – и вперёд и с песней. А что делать нам, живущим в эпоху ТетраПака? На банку из-под томатного соуса наша неоднократно рожавшая дичь сажаться не желала – видите-ли широковато будет, с простой бутыли с узким горлышком норовила улететь – опять ей неудобно. Промучавшись полчаса, мы нашли-таки подходящую ёмкость… из-под водки «Путинка». Водку… эээ… перелили в блюдечко и приступили…

Не думаю, что наши родители позволяли себе роскошь добавлять в бутылку вино, обходились, скорее всего, просто водой с перцем или другими доступными приправами. Ну а мы, зажравшиеся, решили усадить нашу президентскую курицу на бутылку с красным вином. В вино добавили перец, приправы всякие разные, еще очень неплохо положить туда корицу – мы забыли.

Перед отправкой в духовку, обязательно обмотайте куриные крылья фольгой. Во-первых, тогда они не пересохнут, и их сможет съесть не только ваш Тузик, но и вы сами. А во вторых, курячие обмотанные крылья помогут контролировать процес готовности. В начале процесса они безвольно висят вдоль синюшного тельца. Постепенно куриное пузо покрывается золотистой коточкой, грудь гордо раздувается а крылья начинают подниматься вверх. Когда зверюга окончательно приготовится, она протянет крылья вам навстречу: «кам он, май френд, ешь меня!»

На гарнир мы решили приготовить пользительное во всех отношениях блюдо – цветную капусту под сыром. Надо заметить, цветную капусту мы обе терпеть не можем, но надо же как-то наказать себя за безволие… Сожрать на диете целую курицу! Вот и давитесь, дуры, силосом .

Ингредиенты

Цветная капуста

Сыр

Майонез или сметана

Цветную капусту отвариваем минут 3-5. Даём чуть-чуть остыть и засыпаем мелко натертым сыром, посолили, добавили приправок, зелени, сверху залили майонезом или сметаной. В духовку минут на 15, пока сыр окончательно не расплавится.

Эх, усмирение плоти не получилось – капуста получилась весьма и весьма, лопали и не морщились. А про курицу и говорить излишне. Кстати, очень рекомендуем такую курочку детям – она вылезает из духовки совершенно не жирной, мягкой и нежной. Как и положено настоящей президентской птичке. Приятного аппетита !